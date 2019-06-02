Блискавка вдарила: з російським літаком сталася НП

У Мордовії блискавка влучила в Superjet, що виконував рейс з Москви в ніч на суботу, після цього лайнер благополучно здійснив політ.

Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в органах організації повітряного руху. "Перед посадкою в Саранську екіпаж спробував обійти грозовий фронт. Однак під час маневру командир доповів про яскравий спалах поруч з літаком", - сказало джерело.

За його інформацією, наземні служби в Саранську не помітили пошкоджень і дали "добро" на зворотний політ літака в Москву.

Детально оглянути лайнер вдалося лише в московському "Шереметьєво". Літак в зв'язку з вимогами безпеки деякий час не зможе виконувати польоти, сказало джерело.

Superjet arbuztoday.ru

"Під час огляду виявлено сліди ураження блискавкою. Літак вирішено тимчасово відсторонити від польотів", - додав співрозмовник видання.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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