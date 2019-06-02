Блискавка вдарила: з російським літаком сталася НП

У Мордовії блискавка влучила в Superjet, що виконував рейс з Москви в ніч на суботу, після цього лайнер благополучно здійснив політ.
Про це повідомило "Інтерфаксу" джерело в органах організації повітряного руху. "Перед посадкою в Саранську екіпаж спробував обійти грозовий фронт. Однак під час маневру командир доповів про яскравий спалах поруч з літаком", - сказало джерело.
За його інформацією, наземні служби в Саранську не помітили пошкоджень і дали "добро" на зворотний політ літака в Москву.
Детально оглянути лайнер вдалося лише в московському "Шереметьєво". Літак в зв'язку з вимогами безпеки деякий час не зможе виконувати польоти, сказало джерело.
Superjet
arbuztoday.ru
"Під час огляду виявлено сліди ураження блискавкою. Літак вирішено тимчасово відсторонити від польотів", - додав співрозмовник видання.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня в московському аеропорту Шереметьєво літак Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку і загорівся. В результаті НП з літаком "Аерофлоту" з 78 пасажирів і членів екіпажу загинули 41 людей.
Аеропорт опублікував хронологію авіакатастрофи лайнера.
Слідство озвучило головну версію катастрофи - першопричиною могли стати дії пілотів.
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