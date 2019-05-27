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Блискавка вдарила в ракету Путіна: момент потрапив на відео

4.2тЧитати матеріал російською

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін опублікував відео удару блискавки в ракету-носій "Союз-2.1б".

Запис Рогозін опублікував у Twitter. Інцидент трапився при старті з космодрому Плесецьк.

Ракета була запущена з навігаційним супутником ГЛОНАСС-М. "Блискавка вам не перешкода", — написав Рогозін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року під час запуску російської ракети-носія "Союз-ФГ" до міжнародної космічної станції через збій у датчику поділу першого і другого ступенів сталася аварія.

У мережі з'явилося відео з моментом падіння ракети. На ньому добре видно реакцію космонавтів.

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Особа
Дмитро Рогозін
Місце
Росія
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