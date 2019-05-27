Блискавка вдарила в ракету Путіна: момент потрапив на відео

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін опублікував відео удару блискавки в ракету-носій "Союз-2.1б".
Запис Рогозін опублікував у Twitter. Інцидент трапився при старті з космодрому Плесецьк.
Ракета була запущена з навігаційним супутником ГЛОНАСС-М. "Блискавка вам не перешкода", — написав Рогозін.
Вітаємо командування Космічних військ, бойовий розрахунок космодрому Плесецьк, колективи РКЦ "Прогрес" (Самара), НПО імені С. А. Лавочкіна (Химки) і ІСС імені академіка М.Ф.Решетнёва (Железногорськ) з успішним запуском КА ГЛОНАСС!- Дмитро Рогозін (@Rogozin) 27 травня 2019 р
Блискавка вам не перешкода pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g
Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року під час запуску російської ракети-носія "Союз-ФГ" до міжнародної космічної станції через збій у датчику поділу першого і другого ступенів сталася аварія.
У мережі з'явилося відео з моментом падіння ракети. На ньому добре видно реакцію космонавтів.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.