Благав про прощення: підлітка, який образив Кадирова, принизили в прямому ефірі

16-річний Магомед Ахматов близько години вибачався і просив вибачення за критику глави Чечні Рамзана Кадирова.
Вибачення підлітка транслювалися на телеканалі "Грозний". Він пояснив, що "став жертвою інтернет-пропаганди і писав про те, чого немає".
В цей час в студії муфтій вичитував хлопця, демонструючи "докази" з папки, де містилися роздруковані коментарі і пости Магомеда.
скріншот
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кадиров накинувся на грузинського телеведучого Георгія Габунію, який в прямому ефірі обматюкав Путіна.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.