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Благав про прощення: підлітка, який образив Кадирова, принизили в прямому ефірі

1.8т Читати матеріал російською

16-річний Магомед Ахматов близько години вибачався і просив вибачення за критику глави Чечні Рамзана Кадирова.

Вибачення підлітка транслювалися на телеканалі "Грозний". Він пояснив, що "став жертвою інтернет-пропаганди і писав про те, чого немає".

В цей час в студії муфтій вичитував хлопця, демонструючи "докази" з папки, де містилися роздруковані коментарі і пости Магомеда.

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Благав про прощення: підлітка, який образив Кадирова, принизили в прямому ефірі

скріншот

Благав про прощення: підлітка, який образив Кадирова, принизили в прямому ефірі

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кадиров накинувся на грузинського телеведучого Георгія Габунію, який в прямому ефірі обматюкав Путіна.

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Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія Грозний
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