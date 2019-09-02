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2 вересня • оновлено в 16:02
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Мало не заколов виделкою: у Росії трапилася кривава НП з дитиною

1.6т Читати матеріал російською

В Ульяновській області Росії п'яний чоловік поколов виделкою свою дворічну прийомну доньку. Дитину госпіталізували у важкому стані.

Як повідомляє Znak, у поліцію звернулися сусіди, які почули крики в одній із квартир.

Дівчинку врятував співробітник правоохоронних органів, котрий приїхав на виклик. Двері в квартиру були закриті, світло у вікнах не горіло. Посвітивши ліхтариком у вікно, він побачив на дивані дитину з плямами крові на тілі. Через сусіднє вікно дільничний проник у квартиру, загорнув маленьку в ковдру і вибіг із нею на вулицю.

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Зараз дівчинка в лікарні з численними колото-різаними ранами грудей. Підозрюваним виявився співмешканець матері дитини. Його затримали і допитують.

Співмешканець матері дівчинки був п'яний

Співмешканець матері дівчинки був п'яний

СУ СК РФ в Ульяновській області

За словами уповноваженої з прав дитини в регіоні Людмили Хижняк, орган опіки перевірить матір дівчинки, передають "Известия".

"Збиратиметься матеріал у рамках перевірки, на його підставі буде ухвалено відповідне рішення. І якщо будуть підстави для позбавлення матері батьківських прав, тільки тоді органи опіки звернуться із відповідною заявою до суду", – повідомила Хижняк.

Омбудсменка уточнила, що раніше ситуація в родині не була на контролі органів опіки.

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому РФ Іловайську наркоман убив трирічну доньку терориста "ДНР".

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Росія Ульяновськ
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