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13 січня • оновлено в 13:11
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Більше протестів, менше війни: чого очікують росіяни у 2020 році. Опитування

1.3т
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У 2020 році громадяни Росії очікують більше масових протестів у країні, а також корупційних скандалів і відставок.

Це випливає з даних опитування "Левада-центру", передають "Ведомости". Нових мітингів очікують 45% респондентів, тоді як ще у 2018 році цей показник був на 10% нижчим. Збільшення кількості скандалів із чиновниками та іншими політиками очікують 66% росіян.

При цьому у громадян РФ виросло відчуття стабільності: у порівнянні з 2018 роком, на 8% знизилася частка тих, хто очікує серйозної економічної кризи (49%).

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Також росіяни почали менше побоюватися збройних конфліктів із сусідніми країнами – 23%, зокрема війни з США чи НАТО – 14% (-11 і -5% за два роки).

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком росіяни загалом оптимістичніше ставляться до майбутнього і очікують більше спокою для себе і своїх сімей.

Більше протестів, менше війни: чого очікують росіяни у 2020 році. Опитування

Як писав OBOZREVATEL, за останні десять років російська влада на чолі з Володимиром Путіним і його прихильниками довели свою країну до стану застою, а громадян позбавили участі у політичному житті РФ.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Коментарі
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Насколько я понимаю: опрос проводился в "Ельцин-центре")))
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
БЛЕВАДА ЦЕНТИР!))))) ясн.
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Klizmahohlenko Gerald, Вот-вот))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Тут уж пять лет кричат, что в России, все, ну просто все пропало. И тут вдруг пишут о том, что россияне с оптимизмом смотрят в будущее. Не иначе, чтобы xoxлам в очередной раз этим на любимую мозоль наступить.
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Kirlackaj Viola, во Франции жилеты сколько протестовали и побили всякого добра,и чего?А тог,что есть власть в стране,которая контролирует ситуацию,и врядли там работают адепты западного мира,настроенные на смену неугодной им власти.
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