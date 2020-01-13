Більше протестів, менше війни: чого очікують росіяни у 2020 році. Опитування

У 2020 році громадяни Росії очікують більше масових протестів у країні, а також корупційних скандалів і відставок.

Це випливає з даних опитування "Левада-центру", передають "Ведомости". Нових мітингів очікують 45% респондентів, тоді як ще у 2018 році цей показник був на 10% нижчим. Збільшення кількості скандалів із чиновниками та іншими політиками очікують 66% росіян.

При цьому у громадян РФ виросло відчуття стабільності: у порівнянні з 2018 роком, на 8% знизилася частка тих, хто очікує серйозної економічної кризи (49%).

Також росіяни почали менше побоюватися збройних конфліктів із сусідніми країнами – 23%, зокрема війни з США чи НАТО – 14% (-11 і -5% за два роки).

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком росіяни загалом оптимістичніше ставляться до майбутнього і очікують більше спокою для себе і своїх сімей.

Як писав OBOZREVATEL, за останні десять років російська влада на чолі з Володимиром Путіним і його прихильниками довели свою країну до стану застою, а громадян позбавили участі у політичному житті РФ.

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