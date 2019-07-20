"Більше ніколи не побачиш сина": в Польщі знайшли тіло 5-річного хлопчика з Росії

У Польщі 20 липня знайдений мертвим 5-річний хлопчик із Росії, який більше тижня тому зник за дивних обставин.

Труп дитини на трасі між Варшавою і Гродзиск-Мазовецьким виявили співробітники правоохоронних органів, пише ТАСС.

"Ми можемо з упевненістю стверджувати, що знайшли тіло п'ятирічного Давида", – цитують журналісти прес-секретаря коменданта варшавської поліції Маріуша Мрозека.

Як пояснив він, впізнати труп допоміг одяг, у якій хлопчика бачили востаннє.

"Буде, звичайно, впізнання за участю сім'ї, будуть відповідні дії прокурора, однак ми вважаємо, що ймовірність досить висока, і ця інформація повинна бути передана", - додав поліцейський.

Відзначається, що Давид зник 10 липня. Він був із батьком, який ввечері забрав дитину та відвіз кудись на машині, відправивши дружині СМС: "Ти його більше ніколи не побачиш". До ночі вони не повернулися, і мати заявила в поліцію.

Незабаром тіло чоловіка було знайдено на залізничних шляхах. За версією слідства, він наклав на себе руки.

Машину сім'ї вдалося виявити на стоянці в трьох кілометрах від місця, де помер батько Давида.

На пошуки дитини були кинуті всі сили польської поліції, використовувалися спеціально навчені собаки, вертоліт і безпілотники. До пошуків підключилися військові, пожежники та добровольці.

При цьому повідомляється, що стосунки в родині останнім часом не складалися, чоловік і жінка жили окремо. У місцевій поліції зареєстровано заяву від дружини про побутове насильство.

Ілюстрація. Смерть дитини Politeka.net

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві в квартирі багатоповерхового будинку виявили трупи чоловіка та жінки, а також виснаженої дворічної дитини.

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