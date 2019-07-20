Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Більше ніколи не побачиш сина": в Польщі знайшли тіло 5-річного хлопчика з Росії

5.2т Читати матеріал російською

У Польщі 20 липня знайдений мертвим 5-річний хлопчик із Росії, який більше тижня тому зник за дивних обставин.

Труп дитини на трасі між Варшавою і Гродзиск-Мазовецьким виявили співробітники правоохоронних органів, пише ТАСС.

"Ми можемо з упевненістю стверджувати, що знайшли тіло п'ятирічного Давида", – цитують журналісти прес-секретаря коменданта варшавської поліції Маріуша Мрозека.

Новини
У Києві знайшли труп зв'язаної закривавленої жінки: всі деталі

Як пояснив він, впізнати труп допоміг одяг, у якій хлопчика бачили востаннє.

"Буде, звичайно, впізнання за участю сім'ї, будуть відповідні дії прокурора, однак ми вважаємо, що ймовірність досить висока, і ця інформація повинна бути передана", - додав поліцейський.

Відзначається, що Давид зник 10 липня. Він був із батьком, який ввечері забрав дитину та відвіз кудись на машині, відправивши дружині СМС: "Ти його більше ніколи не побачиш". До ночі вони не повернулися, і мати заявила в поліцію.

Новини
Був за кермом: на Миколаївщині у ДТП загинув 10-річний хлопчик

Незабаром тіло чоловіка було знайдено на залізничних шляхах. За версією слідства, він наклав на себе руки.

Машину сім'ї вдалося виявити на стоянці в трьох кілометрах від місця, де помер батько Давида.

На пошуки дитини були кинуті всі сили польської поліції, використовувалися спеціально навчені собаки, вертоліт і безпілотники. До пошуків підключилися військові, пожежники та добровольці.

При цьому повідомляється, що стосунки в родині останнім часом не складалися, чоловік і жінка жили окремо. У місцевій поліції зареєстровано заяву від дружини про побутове насильство.

Ілюстрація. Смерть дитини

Ілюстрація. Смерть дитини

Politeka.net

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Києві в квартирі багатоповерхового будинку виявили трупи чоловіка та жінки, а також виснаженої дворічної дитини.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Кримінал
Місце
Польща Варшава
Теги
померла дитина Росія Новини Росії самогубство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
3
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel