На вибори більше не піде: в Росії розповіли, коли Путін залишить посаду президента

Президент Росії Володимир Путін більше не балотуватиметься на президентських виборах і може піти зі свого поста раніше 2024 року.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, при цьому Путін не збирається йти із влади, створюючи для себе довічну представницьку посаду в Держраді з великими повноваженнями.

"Путін не буде залишатися президентом, він точно піде. Може піти раніше виборів 2024 року або в крайньому випадку досидить до кінця. Але балотуватися в президенти він більше не буде. Замість цього він готує під себе представницьку посаду в Держраді, яка дозволить йому зберегти всі привілеї і можливість зустрічатися зі світовими лідерами. Ця посада або означає реальну владу в країні, або це просто почесне представницьке місце", – припустив він.

Володимир Путін Комерсант

Крім цього, за словами Радзіховського, Путін змінює закон, згідно якого не залишає лазівок бути президентом більше двох термінів.

"Він нікому не хоче залишати свою лазівку. Потім Путін вважає, що в Росії має бути така-сяка, але республіка. Тому варіант, при якому людина може за допомогою різних, фактично шахрайських прийомів, зачепившись за слово "підряд", сидіти на посаді президента два терміни, один пропустити і повернутися знову, як робив сам Путін, більше не потрібен. Об'єктивно, країні це шкодить", – підсумував політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, автори поправок до Конституції Росії, внесення яких ініціював президент країни Володимир Путін, створили для нинішнього глави держави три варіанти майбутнього працевлаштування.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.