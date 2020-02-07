Били ногами: у Росії напали на адвокатку, яка захищала українців

У Грозному (Чечня, РФ) побили адвокатку Марину Дубровіну, яка захищала колишніх українських політв'язнів Павла Гриба й Станіслава Клиха.

Також невідомі чоловіки й жінки напали на російську журналістку Олену Мілашіну, передає "Нова газета".

Побиття трапилося приблизно опівночі 6 лютого поблизу готелю "Континент". Зазначається, що потерпілих били руками й ногами здебільшого жінки. Водночас зловмисники знімали свої дії на відео.

Після нападу Дубровіна та Мілашіна звернулися до правоохоронців. Управління МВС у Грозному повідомило про початок перевірки за заявою Мілашіної про напад на неї та адвокатку Дубровіну.

Побиті Мілашіна й Дубровіна twitter/govoritmsk

Зазначимо, що Дубровіна представляла в суді Станіслава Клиха, який був затриманий у Росії нібито за участь у Першій чеченській війні. Також вона була адвокаткою Павла Гриба, якого в РФ звинувачували в підготовці теракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня 2019 року в Україні повернулися політв'язні Кремля, серед яких були Клих і Гриб.

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