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8 лютого • оновлено в 08:02
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Били ногами: у Росії напали на адвокатку, яка захищала українців

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У Грозному (Чечня, РФ) побили адвокатку Марину Дубровіну, яка захищала колишніх українських політв'язнів Павла Гриба й Станіслава Клиха.

Також невідомі чоловіки й жінки напали на російську журналістку Олену Мілашіну, передає "Нова газета".

Побиття трапилося приблизно опівночі 6 лютого поблизу готелю "Континент". Зазначається, що потерпілих били руками й ногами здебільшого жінки. Водночас зловмисники знімали свої дії на відео.

Після нападу Дубровіна та Мілашіна звернулися до правоохоронців. Управління МВС у Грозному повідомило про початок перевірки за заявою Мілашіної про напад на неї та адвокатку Дубровіну.

Побиті Мілашіна й Дубровіна

Побиті Мілашіна й Дубровіна

twitter/govoritmsk

Зазначимо, що Дубровіна представляла в суді Станіслава Клиха, який був затриманий у Росії нібито за участь у Першій чеченській війні. Також вона була адвокаткою Павла Гриба, якого в РФ звинувачували в підготовці теракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня 2019 року в Україні повернулися політв'язні Кремля, серед яких були Клих і Гриб.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Грозний
Тег
Новини Росії
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sadyk alex
sadyk alex
что тут нового!?это русскии мир,в котором никогда не было свободы слова.россия-это рабская страна.была,есть,и будет.
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1
1
Пети Moщи
Пети Moщи
sadyk alex, не тебе paбy о свободе рассуждать
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2
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
"...юриста и журналистка избивали руками и ногами в основном женщины" - ну, не все в чечне уважают лесбийскую любовь
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4
2
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вишневский Дмитрий, ты совсем животное. Без намека на разум. Просто такое тyпоe создание.
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2
2

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