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16 вересня • оновлено в 09:48
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"Бідна російська культура!" Скандального протоієрея РПЦ розлютила безглузда реклама

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Одна з торгових мереж Росії запустила дивну рекламну акцію "У вас будуть скріпиші". Вона розлютила скандального протоієрея Російської православної церкви Всеволода Чапліна.

Фото безглуздого постера він опублікував на своїй сторінці у Facebook і вибухнув обуреннями. Він зазначив, що через такі формулювання йому шкода російських богословів Павла Флоренського і Миколу Бердяєва.

Всеволод Чаплін

Всеволод Чаплін

Media.az

"Бідні Флоренський з Бердяєвим", – обурено написав одіозний Чаплін. У коментарях під його постом безліч росіян висловили аналогічну думку, дивуючись з "креативу" рекламників, які, навіть вигадуючи акцію для збільшення продажів, не змогли обійтися без "скріп".

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"Та їм справді пощастило – вони не дожили", "Жесть", "Бідна російська культура!", "Жах!!! Вони зазіхнули на основи!!!" – обурюються під постом Чапліна.

"Бідна російська культура!" Скандального протоієрея РПЦ розлютила безглузда реклама

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чаплін закликав росіян не боятися смерті після ядерного вибуху. Він процитував слова митрополита РПЦ Анастасія, датовані 1948 роком. У посланні повідомлялося, що "страшний спустошливий вогонь" несе не тільки руйнування, але і очищає грішників від "вад, злочинів і пристрасті, що оскверняють землю".

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Тема
російська пропаганда
Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії РПЦ
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