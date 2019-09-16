"Бідна російська культура!" Скандального протоієрея РПЦ розлютила безглузда реклама

Одна з торгових мереж Росії запустила дивну рекламну акцію "У вас будуть скріпиші". Вона розлютила скандального протоієрея Російської православної церкви Всеволода Чапліна.

Фото безглуздого постера він опублікував на своїй сторінці у Facebook і вибухнув обуреннями. Він зазначив, що через такі формулювання йому шкода російських богословів Павла Флоренського і Миколу Бердяєва.

Всеволод Чаплін Media.az

"Бідні Флоренський з Бердяєвим", – обурено написав одіозний Чаплін. У коментарях під його постом безліч росіян висловили аналогічну думку, дивуючись з "креативу" рекламників, які, навіть вигадуючи акцію для збільшення продажів, не змогли обійтися без "скріп".

"Та їм справді пощастило – вони не дожили", "Жесть", "Бідна російська культура!", "Жах!!! Вони зазіхнули на основи!!!" – обурюються під постом Чапліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чаплін закликав росіян не боятися смерті після ядерного вибуху. Він процитував слова митрополита РПЦ Анастасія, датовані 1948 роком. У посланні повідомлялося, що "страшний спустошливий вогонь" несе не тільки руйнування, але і очищає грішників від "вад, злочинів і пристрасті, що оскверняють землю".

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