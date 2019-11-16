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16 листопада • оновлено в 11:59
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"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу

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У Росії бурхливо відреагували на заяву колишнього представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Романа Безсмертного, про те, що територія "Л/ДНР" повинна перетворитися на дике поле.

Уривок інтерв'ю дипломата в ефірі ObozTV поширили топові видання РФ. "Києву необхідно відселити з території республік своїх стронників і готуватися до затяжного сценарію конфлікту", – процитували Безмертного.

У коментарях його слова викликали хвилю обговорення. Росіяни озвучили загрози в бік України і огризнулися, що Донбас нібито ніколи не повернеться під контроль Києва.

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Росіян розгнівав план Безсмертного щодо "Л/ДНР"

Росіян розгнівав план Безсмертного щодо "Л/ДНР"

"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу

Скріншот

"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу

Скріншот

"Укр*пія вже давно і є дике поле", "Дике поле буде від кордону Луганської і Донецької обл. до Галичини. Галичина до Польщі відійде", "Він думає, що він безсмертний, а даремно", "Нерозумно сподіватися що Донбас повернеться до складу України, так і самій України по суті Донбас з волелюбним народом зовсім не потрібен"," Прапор у руки і барабан на шию цьому безсмертному і на першу лінію, – написали вони.

"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу
"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу
"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу
"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу
"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу
"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу
"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу
"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Безсмертний запропонував зробити "дике поле" на Донбасі через неможливість заморозки конфлікту. Він також назвав розведення військ "планом Кремля".

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Росія
Тег
Донбас
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Костров Федя
Костров Федя
Бла-бла-бла. Пока на Украине такие дипломаты ей ничего не светит.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В России бывает хоть день без гнева и паники от новых украинских вооружений?
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Lipeckiy Dmitry
Lipeckiy Dmitry
главное успеть до того как всю землю распродадут иностранцам !
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