"Дике поле": в Росії спалахнули гнівом через план Безсмертного щодо Донбасу

У Росії бурхливо відреагували на заяву колишнього представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Романа Безсмертного, про те, що територія "Л/ДНР" повинна перетворитися на дике поле.

Уривок інтерв'ю дипломата в ефірі ObozTV поширили топові видання РФ. "Києву необхідно відселити з території республік своїх стронників і готуватися до затяжного сценарію конфлікту", – процитували Безмертного.

У коментарях його слова викликали хвилю обговорення. Росіяни озвучили загрози в бік України і огризнулися, що Донбас нібито ніколи не повернеться під контроль Києва.

Росіян розгнівав план Безсмертного щодо "Л/ДНР"

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Скріншот

"Укр*пія вже давно і є дике поле", "Дике поле буде від кордону Луганської і Донецької обл. до Галичини. Галичина до Польщі відійде", "Він думає, що він безсмертний, а даремно", "Нерозумно сподіватися що Донбас повернеться до складу України, так і самій України по суті Донбас з волелюбним народом зовсім не потрібен"," Прапор у руки і барабан на шию цьому безсмертному і на першу лінію, – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Безсмертний запропонував зробити "дике поле" на Донбасі через неможливість заморозки конфлікту. Він також назвав розведення військ "планом Кремля".

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