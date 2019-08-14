Авто потонули по дзеркала: у Росії місто пішло під воду. Фото і відео потопу

Російський Магнітогорськ накрила злива із градом, після чого місто буквально пішло під воду.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, водіям довелося кидати машини, щоб самим врятуватися. Містяни поділилися у мережі фото і відео затопленого міста. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Вони скаржаться на те, що в усьому Магнітогорську не знайдеш нормальних зливнівок, тому вода лилася просто у житлові будинки.
Потоп у Магнітогорську
magcity74.ru
Потоп у Магнітогорську
magcity74.ru
Потоп у Магнітогорську
magcity74.ru
Потоп у Магнітогорську
magcity74.ru
Потоп у Магнітогорську
magcity74.ru
Потоп у Магнітогорську
magcity74.ru
При цьому машини глухли на дорогах, через що трапилося кілька ДТП. Наприклад, на перетині вулиць Радянської та 50-річчя Магнітки один із автомобілів пішов під воду по самі дзеркала.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці червня поточного року Іркутська область в Росії постраждала від потужного паводка, який занурив більшу частину регіону під воду і призвів до масової евакуації.
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