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Авто потонули по дзеркала: у Росії місто пішло під воду. Фото і відео потопу

2.5т Читати матеріал російською

Російський Магнітогорськ накрила злива із градом, після чого місто буквально пішло під воду.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, водіям довелося кидати машини, щоб самим врятуватися. Містяни поділилися у мережі фото і відео затопленого міста. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вони скаржаться на те, що в усьому Магнітогорську не знайдеш нормальних зливнівок, тому вода лилася просто у житлові будинки.

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Потоп у Магнітогорську

Потоп у Магнітогорську

magcity74.ru

Потоп у Магнітогорську

Потоп у Магнітогорську

magcity74.ru

Потоп у Магнітогорську

Потоп у Магнітогорську

magcity74.ru

Потоп у Магнітогорську

Потоп у Магнітогорську

magcity74.ru

Потоп у Магнітогорську

Потоп у Магнітогорську

magcity74.ru

Потоп у Магнітогорську

Потоп у Магнітогорську

magcity74.ru

При цьому машини глухли на дорогах, через що трапилося кілька ДТП. Наприклад, на перетині вулиць Радянської та 50-річчя Магнітки один із автомобілів пішов під воду по самі дзеркала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці червня поточного року Іркутська область в Росії постраждала від потужного паводка, який занурив більшу частину регіону під воду і призвів до масової евакуації.

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Росія
Теги
Магнітогорськ Новини Росії
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Это вам Бог дает воду для тушения лесных пожаров, а вы её используете для мытья улиц в Магнитогорске!
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