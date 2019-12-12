Атакував кораблі України: спливли скандальні дані про МІ-28, який розбився в Росії

Полк ударного вертольота МІ-28, який розбився пізно ввечері 11 грудня в Краснодарському краї (Росія), причетний до атаки на українські кораблі поблизу Керченської протоки.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня". Факт аварії вертольота підтвердили в Міноборони Росії, додавши, що сталося це через складні метеорологічні умови.

На борту вертольота знаходився підполковник Олексій Склянкін, який був заступником командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки. Також там знаходився майор Руслан Кушніренко – командир ескадрильї МІ-28.

Згідно з даними InformNapalm, саме вертольоти Ка-28 55-го полку атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" поблизу Керченської протоки восени 2018 року.

МІ-28 розбився в Краснодарському краї армійський вісник

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх в московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".

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