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12 грудня • оновлено в 08:12
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Атакував кораблі України: спливли скандальні дані про МІ-28, який розбився в Росії

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Полк ударного вертольота МІ-28, який розбився пізно ввечері 11 грудня в Краснодарському краї (Росія), причетний до атаки на українські кораблі поблизу Керченської протоки.

Про це повідомляє "Дзеркало тижня". Факт аварії вертольота підтвердили в Міноборони Росії, додавши, що сталося це через складні метеорологічні умови.

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На борту вертольота знаходився підполковник Олексій Склянкін, який був заступником командира 55-го вертолітного полку з льотної підготовки. Також там знаходився майор Руслан Кушніренко – командир ескадрильї МІ-28.

Згідно з даними InformNapalm, саме вертольоти Ка-28 55-го полку атакували українські катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу" поблизу Керченської протоки восени 2018 року.

МІ-28 розбився в Краснодарському краї

МІ-28 розбився в Краснодарському краї

армійський вісник

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.

  • У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків отримали поранення. Окупанти незаконно помістили їх в московську в'язницю, звинувативши в "незаконному перетині державного кордону Росії".

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Южный Гарик
Южный Гарик
Судя пот видео, вертолеты тогда, только летали, осуществляя патрулирование и прикрытие подходов к мосту, если бы стреляли, ваши лоханки просто бы гнили на дне сейчас
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Согласно данным InformNapalm, именно вертолеты Ка-28 55-го полка атаковали украинские..." даже тип вертолёта великие укрохакеры без ошибки определить не в состоянии... Но в остальном, да, это несомненная пэрэмога.
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3
3
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
После онижедетей, небеснойскотни, взорвавшегося кондиционера, кто будет верить уховислым?
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6
3
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гусенцова Галина, тупая гусеница,ползи нах.
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