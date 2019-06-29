Атакували полчища щурів: мережу шокувало відео з супермаркету в Росії

У мережі з'явилося відео, як у супермаркеті "Пятерочка", який розташований у районі Чертаново на півдні Москви (Росія), борються з полчищами щурів.

Шокуючі кадри були опубліковані на сторінці "Шаден" у Twitter. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, чоловіки на відео, озброївшись палицями, швабрами і обрізками будматеріалів, попрямували до відділу магазину з ковбасними виробами "на полювання". Як тільки вони наблизилися до полиць із продуктами, звідти врозтіч кинулися щури.

У супермаркеті Москви завелися щури Скріншот з відео

Співробітники супермаркету спробували їх вбити, проте в результаті тільки розігнали гризунів, які зникли в торговому залі і підсобних приміщеннях.

Відзначається, що після інциденту магазин закрили через технічні причини. Ймовірно, приводом стала згадане "полювання", знята на відео.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з київських супермаркетів Fozzy на відкритій поличці з випічкою покупниця помітила тарганів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.