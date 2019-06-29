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Атакували полчища щурів: мережу шокувало відео з супермаркету в Росії

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У мережі з'явилося відео, як у супермаркеті "Пятерочка", який розташований у районі Чертаново на півдні Москви (Росія), борються з полчищами щурів.

Шокуючі кадри були опубліковані на сторінці "Шаден" у Twitter. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, чоловіки на відео, озброївшись палицями, швабрами і обрізками будматеріалів, попрямували до відділу магазину з ковбасними виробами "на полювання". Як тільки вони наблизилися до полиць із продуктами, звідти врозтіч кинулися щури.

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"Не передати, як смердить": популярний супермаркет попався на продажеві "гнилі першого сорту". Відеофакт

У супермаркеті Москви завелися щури

У супермаркеті Москви завелися щури

Скріншот з відео

Співробітники супермаркету спробували їх вбити, проте в результаті тільки розігнали гризунів, які зникли в торговому залі і підсобних приміщеннях.

Відзначається, що після інциденту магазин закрили через технічні причини. Ймовірно, приводом стала згадане "полювання", знята на відео.

Атакували полчища щурів: мережу шокувало відео з супермаркету в Росії

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з київських супермаркетів Fozzy на відкритій поличці з випічкою покупниця помітила тарганів.

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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А у вас детей насилуют и убивают регулярно
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Диверсия???!!!!)))))) Свидури,признавайтесь,ваша работа???))))) Вообще то это статья,за жестокое обращение с братьями меньшими!!!!!)))))))))
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