Нажив статок: заступнику глави Генштабу ЗС Росії пред'явили гучні звинувачення

Заступника голови Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковника Халіла Арсланова звинуватили в масштабному шахрайстві.

Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє "Интерфакс". Відзначається, що провину військовий не визнає.

Арсланов є фігурантом у справі про махінації при закупівлі спецтехніки для збройних сил РФ і привласненні 2 мільярдів рублів. Він перебуває під підпискою про невиїзд.

Заступнику глави Генштабу ЗС Росії пред'явили звинувачення rusarmyexpo.ru

При цьому, офіційного підтвердження інформації поки не надходило. У Головному військовому слідчому управлінні СК РФ справу коментувати відмовилися.

За даними "Коммерсанта", військова контррозвідка дізналася про махінації зі свідчень колишнього гендиректора "Воентелекома" Олександра Давидова і його ймовірних спільників, які уклали досудові угоди з Головною військовою прокуратурою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії чиновник з Дагестану збільшив свій вік на 34 років, щоб отримувати пенсійні нарахування.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.