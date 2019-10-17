Нажив статок: заступнику глави Генштабу ЗС Росії пред'явили гучні звинувачення

Заступника голови Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковника Халіла Арсланова звинуватили в масштабному шахрайстві.
Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє "Интерфакс". Відзначається, що провину військовий не визнає.
Арсланов є фігурантом у справі про махінації при закупівлі спецтехніки для збройних сил РФ і привласненні 2 мільярдів рублів. Він перебуває під підпискою про невиїзд.
Заступнику глави Генштабу ЗС Росії пред'явили звинувачення
rusarmyexpo.ru
При цьому, офіційного підтвердження інформації поки не надходило. У Головному військовому слідчому управлінні СК РФ справу коментувати відмовилися.
За даними "Коммерсанта", військова контррозвідка дізналася про махінації зі свідчень колишнього гендиректора "Воентелекома" Олександра Давидова і його ймовірних спільників, які уклали досудові угоди з Головною військовою прокуратурою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії чиновник з Дагестану збільшив свій вік на 34 років, щоб отримувати пенсійні нарахування.
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