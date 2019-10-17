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17 жовтня • оновлено в 22:21
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Нажив статок: заступнику глави Генштабу ЗС Росії пред'явили гучні звинувачення

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Заступника голови Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковника Халіла Арсланова звинуватили в масштабному шахрайстві.

Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє "Интерфакс". Відзначається, що провину військовий не визнає.

Арсланов є фігурантом у справі про махінації при закупівлі спецтехніки для збройних сил РФ і привласненні 2 мільярдів рублів. Він перебуває під підпискою про невиїзд.

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Заступнику глави Генштабу ЗС Росії пред'явили звинувачення

Заступнику глави Генштабу ЗС Росії пред'явили звинувачення

rusarmyexpo.ru

При цьому, офіційного підтвердження інформації поки не надходило. У Головному військовому слідчому управлінні СК РФ справу коментувати відмовилися.

За даними "Коммерсанта", військова контррозвідка дізналася про махінації зі свідчень колишнього гендиректора "Воентелекома" Олександра Давидова і його ймовірних спільників, які уклали досудові угоди з Головною військовою прокуратурою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії чиновник з Дагестану збільшив свій вік на 34 років, щоб отримувати пенсійні нарахування.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Это называется борьба с коррупцией на деле! В России каждый подвержен наказанию независимо от его положения, губернатор ты или министр (Улюкаев). Это в незалежной воруй не хочу, хочешь в обороне, а хочешь с российским углём проворачивая через Панаму :)))
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Mega Death
Mega Death
Каждый день кого-то хлопают))
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