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Аркадій Дубнов
Аркадій Дубнов
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Война на пороге, запасайтесь таблетками

1.6тЧитати матеріал російською

На шестой год "крымнаш"а и намнестрашных санкций народ российский пора готовить к войне и учить пользоваться исключительно отечественной виагрой.

Вот несколько цитат из военно-лекарственной стратегии России

"Важным является определение медицинских технологий, используемых преимущественно в военное время для оказания медицинской помощи и лечения раненых, пораженных ионизирующим излучением, боевыми отравляющими веществами, в связи с отсутствием таких потребностей в мирное время, — написали авторы стратегии. — В случае возникновения военных действий — противомикробные средства для системного применения, анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, в случае использования оружия массового поражения — радиопротекторы и антидоты".

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Помимо подготовки к войне ведомство предлагает повышать доверие к российским лекарственным препаратам с помощью "просветительской работы с населением".

Перед угрозой военных конфликтов "различной интенсивности" и техногенных катастроф в рамках инерционного сценария необходимо располагать производствами и стратегическим запасом лекарственных средств "в зависимости от прогнозируемой тяжести и массовости потерь". Это означает, что весь минимальный ассортимент лекарств должен производиться на территории России, включая производство субстанций (веществ для производства лекарств). В 2018 году доля отечественных лекарств составила 30,6% в денежном и 63,7% в количественном выражении, говорится в стратегии".

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Автор
Аркадій ДубновАркадій Дубнов
Теми
Російська воєнна загрозаросійська економікаросійська пропаганда
Місце
Росія
Теги
Новини Росіївійна
Джерело
Джерело:Facebook Аркадия Дубнова
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Исаев Денис
Исаев Денис
Либеральные зверушки уже не знают о чём бы ещё написать, в России эту шваль никто не читает а для кастрюль они уже все темы перебрали.
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