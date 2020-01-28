"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

У Росії опублікували архівні фото та відео з президентом Володимиром Путіним, на яких, крім іншого, зазнято як він співає.

Матеріали з'явилися на сайті Кремля 20.kremlin.ru, присвяченому 20-річчю відтоді, як Путін зайняв пост президента (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Нещодавно оприлюднені кадри зняті з 2010 до 2014 року. У цей період Путін обіймав посаду прем'єр-міністра, а потім повернувся на пост президента Росії.

Путін заспівав Blueberry Hill Скрін відео

Головна сторінка проєкту Скріншот сайту 20.kremlin.ru

Головна сторінка проєкту Скріншот сайту 20.kremlin.ru

Матеріали викликали негативну реакцію багатьох користувачів мережі. Зокрема, активно коментують запис із благодійного концерту в Санкт-Петербурзі в 2010 році. На ньому на той момент прем'єр-міністр Володимир Путін виконує пісню Blueberry Hill.

Головна сторінка проєкту Скріншот сайту 20.kremlin.ru

Інший ролик, опублікований Кремлем, був знятий під час відвідування Путіним національного парку "Лосиний острів" у тому ж 2010 році. На кадрах видно, як російський лідер із пляшечки годує лося.

"Після пенсійного геноциду таких пісеньок для підняття рейтингу недостатньо. Мурку нехай заспіває!" "Уже нічим рейтинг піднімати?" "Рейтинг від підлоги треба віддирати! Вибори на носі, а в них кінь не валявся!" – пишуть у коментарях під відео.

2010 рік. Путін співає Blueberry Hill pic.twitter.com/wJKXLY9AEu - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) January 28, 2020

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Скрін коментарів

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Скрін коментарів

2010 рік. "Чи не заберу, не бійся": Путін годує лосеня в парку "Лосиний острів" pic.twitter.com/vFc1lNPpk4 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) January 28, 2020

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно мережу повеселила реакція принца Чарльза з Великобританії на президента Росії Володимира Путіна, який вирішив із ним привітатися під час візиту до Ізраїлю. Момент з їхньою зустріччю потрапив на відео.

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