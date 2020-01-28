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29 січня • оновлено в 02:12
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"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

1.3т
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У Росії опублікували архівні фото та відео з президентом Володимиром Путіним, на яких, крім іншого, зазнято як він співає.

Матеріали з'явилися на сайті Кремля 20.kremlin.ru, присвяченому 20-річчю відтоді, як Путін зайняв пост президента (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Нещодавно оприлюднені кадри зняті з 2010 до 2014 року. У цей період Путін обіймав посаду прем'єр-міністра, а потім повернувся на пост президента Росії.

Путін заспівав Blueberry Hill

Путін заспівав Blueberry Hill

Скрін відео

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Головна сторінка проєкту

Головна сторінка проєкту

Скріншот сайту 20.kremlin.ru

Головна сторінка проєкту

Головна сторінка проєкту

Скріншот сайту 20.kremlin.ru

Матеріали викликали негативну реакцію багатьох користувачів мережі. Зокрема, активно коментують запис із благодійного концерту в Санкт-Петербурзі в 2010 році. На ньому на той момент прем'єр-міністр Володимир Путін виконує пісню Blueberry Hill.

Головна сторінка проєкту

Головна сторінка проєкту

Скріншот сайту 20.kremlin.ru

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Інший ролик, опублікований Кремлем, був знятий під час відвідування Путіним національного парку "Лосиний острів" у тому ж 2010 році. На кадрах видно, як російський лідер із пляшечки годує лося.

"Після пенсійного геноциду таких пісеньок для підняття рейтингу недостатньо. Мурку нехай заспіває!" "Уже нічим рейтинг піднімати?" "Рейтинг від підлоги треба віддирати! Вибори на носі, а в них кінь не валявся!" – пишуть у коментарях під відео.

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

"Рейтинг треба з підлоги піднімати!" Путін, вигодувавши молоком лося і заспіваши в караоке, насмішив людей

Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно мережу повеселила реакція принца Чарльза з Великобританії на президента Росії Володимира Путіна, який вирішив із ним привітатися під час візиту до Ізраїлю. Момент з їхньою зустріччю потрапив на відео.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
соцмережі фотографии видео Новини Росії політика
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