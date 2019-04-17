Буквально только что пришлось пообщаться с человеком из страны-агрессора, который плавает в водах, особо приближенных к их императору. Скажем так, он блюдет собственные интересы и безусловно – интересы своей страны. При этом, у него нет даже малейшего желания рассуждать на тему "преступных интересов".

Что характерно, это некий срез именно думающей части РФ. Пусть там и не много таких осталось, но они есть и рассуждают довольно трезво и здраво, как о своей власти, своей стране, так и о противниках, в число которых, безусловно, входит и Украина. При всей твердости мышления, довольно неплохом знании действительной истории и понимании происходящих процессов, они считают, что РФ может выжить исключительно в виде хищника, который либо прямо, силой, поглощает то, чего у него нет и никогда не будет, либо выторговывает это взамен ослабления своей агрессивной политики.

То есть, они видят агрессивную политику собственной страны как естественное и единственно устойчивое состояние своей страны. Любое другое состояние – гибельно, поскольку РФ не сможет конкурировать с оппонентами ни в науке, ни в промышленности, ни в экономике, а оказавшись в аутсайдерах – обречена на крах. Поэтому они полагают, что нельзя подставляться под удар самим, но если кто-то опрометчиво подставился – надо бить не мешкая.

Новини Путин принимает болезненное для себя решение

Поэтому рассуждать о развитии их науки или даже технологий – нет смысла, как нет смысла рассуждать о понятиях добрососедства или чем-то подобном. Они просто переступили через эти принципы или общепризнанные методы добычи материальных или нематериальных благ. Такие люди всерьез считают, что все это они могут либо купить, либо как-то добыть, либо отнять.

Кстати – демократию – тоже. У них действительно имеется собственное понятие о суверенной демократии, которое предполагает определенные степени свободы внутри отдельных слоев их общества. Судя по тому, как они это видят, там уже создано квази-кастовое общество, и они этим откровенно гордятся, считая это следующим шагом демократии, к которому придут и остальные страны с классическим представлением об устройстве демократического общества.

Если бы автору не доводилось читать труды классиков германского национал-социализма, то подобный подход мог бы показаться действительно новаторским, хоть и очень странным. Но пока оппонент излагает эти темы, автор легко находит истоки этой философии, а потому все эти серьезные рассуждения выглядят не более ценно, чем презерватив "сэконд хэнд". Тем не менее, все это приходится пропускать для того, чтобы в конце концов послушать то, как они оценивают текущую ситуацию противостояния РФ с Украиной, в свете нынешних выборов.

Новини Путина хотят видеть в расстрельных списках

Насколько можно понять, в Москве не питают никаких иллюзий по поводу Украины вообще и по поводу альтернативных Порошенко кандидатов, в частности. Кстати, там нет иллюзий и по поводу Коломойского. Рано или поздно, он и его люди пойдут под раздачу образцово-показательного свойства. Даже сейчас его там не считают союзником, а скорее – приспособлением, отмычкой или троянской лошадью. Невзирая на исход выборов в Украине, ему ничего не забудут и ничего не простят. Нынешнее ситуативное перемирие закончится в любом случае, и когда придет время, даже трудно представить, какая страна согласится выполнять роль зонтика для него.

Кстати, возврат Украины под свою опеку там тоже не приветствуют, поскольку это – бунтарская территория, которая может взорвать империю изнутри. В Москве вообще население Украины считают "испорченным" и не подлежащим интеграции в их систему ценностей. Украину там считают скорее угрозой, и не столько в военном или экономическом плане, а потому, что именно Украина способна сгенерировать вакцину против их "русского мира".

Там открыто говорят о том, что основная их задача – невоенное поражение Украины. Там опасаются, что военная операция может растянуться на неопределенное время, что даст возможность оппонентам придушить их экономику быстро и разрушительно. А вот невоенная операция может привести к успеху и вывести Украину из игры. Самый же большой риск они видят в том, что Украина вывернется на выборах и именно этот успех станет основой рецепта для невоенного разрушения уже самой РФ.

Сейчас в Москве нет особой радости и эйфории, поскольку они знают истинное состояние дел и то, как легко в Украине может произойти контр-игра. Оппонент прямо сказал, что им известны варианты успеха в прямой фальсификации результатов первого тура выборов в той же Донецкой области, где фактические результаты волеизъявления просто не брались в расчет, а протоколы составлялись просто из воздуха.

Опасение же было в том, что если они это сделали, то в принципе, это может сделать кто угодно. Поэтому ответственные за выборы в Украине товарищи жрут валидол пачкам и вот эта паника, которая искусственно разгонялась у нас – ничто, по сравнению с той "изжогой", что имеется за поребриком, поскольку там они имеют реальные, а не сфабрикованные основания.

Так что – сохраняем спокойствие и готовимся к выборам.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.