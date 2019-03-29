Несколько дней назад на глаза попалось видео, на котором молодой израильтянин рассказывает о том, как арабам надо правильно проводить акцию игнорирования всего, что произведено в Израиле. Оказывается, там сейчас развернуто это действо, и даже имеются визуальные символы и прочее.

Так вот, мы бы не додумались до такой речи, а евреям и арабам проще придумать и понять это. И у тех, и у других имеется представление о кошерной и халяльной пище. Мы не станем погружаться в подробные пояснения этих понятий, просто заметим, что там имеется масса ограничений по тому, из чего сделана пища, как выращивалось то, из чего она сделана, как готовилась, и так далее.

Речь тут не только и не столько о свинине, ракообразных и прочем, сколько о внутренней философии этих запретов. Кстати, овощи или что-то подобное – тоже могут оказаться не правильными, с точки зрения их традиций. Поэтому, когда речь идет о религиозной чистоте пищи, то рассматривается масса аспектов того, из чего и как она приготовлена.

Вот примерно в таком ключе парень и рассказал арабам о том, что пользуясь многими повседневными вещами, они все равно будут потреблять разработки израильтян. Он бегло прошелся по всей компьютерной технике, которая использует процессоры Интел и ПО Майкрософт и посоветовал мгновенно от них избавиться, вдобавок – посоветовал никогда не пользоваться Айфонами.

А если удастся – надо избавиться от продукции Эппл и бодро пересесть на чистокровных китайцев, то сразу надо отключить функции СМС и чего-то еще, поскольку там или полностью израильские технологии, или по большей части – израильские. А кроме всего прочего, не стоит летать и на самолетах, ибо там – та же картина. "Игнор" надо практиковать по-честному, а не говорить, что Аллах не видит этого в компьютере, телефоне или самолете.

В общем, здесь нет ничего нового, и можно было бы эту тему не затрагивать, но вот пришлось наткнуться на фото самки антропоморфа Скабеевой, которая стоит в первых рядах проклинателей всего Запада и западного, и сразу на ее лапке замечаю американские умные часы Эпплвотч и в руке – американский же Айфон. Ладно, если приходится пользоваться чем-то трофейным, если в собственной стране этого не производят, но если производят и все равно – пользуешься вражеским, то это уже выглядит как минимум – непоследовательно. И как тут не вспомнить российский "Ёптафон", который рекламировал сам сцарь московский?

Ведь когда это чудо-юдо было показано на публике, и без лишней скромности было сказано, что этот продукт – убийца Айфона. Но нет, у Скабеевой в руках и на руках – американцы. Есть подозрение, что на ней вообще нет ничего отечественного, от сережек в ушах до обуви на ногах. И это при том, что РФ – единственная страна, которая носится с идеей импортозамещения. Если бы они просто что-то там такое делали для уменьшения импорта, но не кричали об этом, было бы еще не так смешно, но по факту получается, что громче всех кричащие об импортозамещении или утверждающие соответствующие решения, сами отнюдь не собираются "импортозамещать" свои личные вещи.

А для охлоса – можно и тракторами подавить, и вот уже прошло предупреждение, что в апреле будет осуществлено двухнедельное отключения российского сегмента Интернета от всемирной Сети. Надо полагать – в рамках этой же программы. Но тогда надо было бы изничтожить интернет как детище Пентагона – полностью. А еще – можно было раздавить шайтан-машины, компьютеры, планшеты и с особой жестокостью – всю мобильную связь, ибо она тоже родом из НАТО.

Единственное, что в этой ситуации интересует, так это поведение российских миллиардеров на их виллах и пентхаузах в Италии, Франции, Британии, Гонконге, Дубае и прочих теплых местах. Там они тоже отключатся от всемирной Сети или как? И еще имеется вопрос из этой серии: увидим ли мы костры, на которых миллиардеры будут жечь тонны своих наличных долларов, фунтов и ЕВРО – валют стран НАТО? Пока оставим этот вопрос открытым, посмотрим как оно там все сложится.

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