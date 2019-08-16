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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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Россия дала повод к войне

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Недавно президент США Дональд Трамп наконец-то подписал вторую, обязательную часть санкций против России за применение ею боевого отравляющего вещества, известного публике как "Новичок", а по материалам дела разработки отравляющих веществ в совке, оно числилось под шифром А-234. В общем, вторая часть санкций, вместо конца 2018 года, пришла только сейчас, и очевидно, что для того были какие-то причины.

Напомним, публике известны две волны отравлений этим веществом. В марте 2018 года были поражены отец и дочь Скрипали, а через несколько месяцев – не связанные с ними лица Дон Стэрдесс и Чарли Роули. Как сообщалось, они нашли контейнер с остатками отравляющего вещества, и для Стэржесс эта находка оказалась фатальной. Но была и третья волна пораженных. Ими оказались сотрудники полиции, которые прочесывали место происшествия и контактировали с предметами, в которых был Новичок.

В частности, сотрудник полиции, фамилии которого Скотленд Ярд не раскрывает, получил дозу отравляющего вещества и был подвергнут немедленному обследованию уже с учетом того, что его симптомы были идентифицированы как поражение боевым отравляющим веществом. По этой причине, забор крови был выполнен иначе и сразу был запущен на исследования именно с целью поиска отравляющего вещества.

Именно этот случай экспертной оценки оказался идеально чистым, с точки зрения норм, регулирующих отбор и исследование вещественных доказательств.

Насколько можно понять из официального сообщения Скотленд Ярда, только сейчас закончен весь комплекс исследований этого образца крови и оформлены результаты экспертизы, которые четко и безусловно указывают на то, как и чем был поражен сотрудник полиции.

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То есть, именно сейчас появились неопровержимые и прямые улики, которые указывают на факт применения гражданами РФ на территории Великобритании и в отношении британских граждан боевого отравляющего вещества. Это значит, что всего несколько дней назад было получено подтверждение того, что РФ ведет необъявленную химическую войну на территории государства – члена НАТО.

По большому счету это – повод к войне, но видимо, обсудив этот вопрос, руководители США и Великобритании пришли к выводу, что в данной ситуации следует поступать несколько другим образом, и вторая порция санкций взялась не сама по себе, но в контексте событий, которые пусть не так быстро, как хотелось бы, но все же развиваются. Рано или поздно, количество собранных доказательств, перерастет в качественно новую реакцию, хоть в это уже мало кто верит.

Но как мы видим, в делах, которые могут иметь мощные международные последствия, спешка – не лучший помощник. Ведь речь идет у судьбах десятков миллионов людей и триллионах долларов.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
Російська воєнна загроза Отруєння Скрипаля Санкції проти Росії
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
санкции Новини Росії
Джерело
Джерело: dl-news.defence-line.org
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Уважаю Америку . Если, что то делает, то делает красиво и основательно. Как удав. Сожмёт чуток и ждёт,пока жертва вдохнет-выдохнет и опять сожмёт. Вдох-выдох и опять сжимает. Восторг )))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Алексей Смирнов, Совок тоже острил и ёрничал ...И где тот совок ?
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Злопыхатель Вежливый, Да, если скажет, что чёрное - это белое, а зайцы едят волков, то стоит на своём вопреки всему. Даже фактам и здравому смыслу.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Обоз, вы среди ваших авторов какой-то конкурс проводите? Типа "Самый бредовый высер больного мозга публикуем в ТОПе".
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Ваня Иванов
Ваня Иванов
Ну всё, повод есть, дело осталось только за отмашкой Украины.)
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