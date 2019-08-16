Недавно президент США Дональд Трамп наконец-то подписал вторую, обязательную часть санкций против России за применение ею боевого отравляющего вещества, известного публике как "Новичок", а по материалам дела разработки отравляющих веществ в совке, оно числилось под шифром А-234. В общем, вторая часть санкций, вместо конца 2018 года, пришла только сейчас, и очевидно, что для того были какие-то причины.

Напомним, публике известны две волны отравлений этим веществом. В марте 2018 года были поражены отец и дочь Скрипали, а через несколько месяцев – не связанные с ними лица Дон Стэрдесс и Чарли Роули. Как сообщалось, они нашли контейнер с остатками отравляющего вещества, и для Стэржесс эта находка оказалась фатальной. Но была и третья волна пораженных. Ими оказались сотрудники полиции, которые прочесывали место происшествия и контактировали с предметами, в которых был Новичок.

В частности, сотрудник полиции, фамилии которого Скотленд Ярд не раскрывает, получил дозу отравляющего вещества и был подвергнут немедленному обследованию уже с учетом того, что его симптомы были идентифицированы как поражение боевым отравляющим веществом. По этой причине, забор крови был выполнен иначе и сразу был запущен на исследования именно с целью поиска отравляющего вещества.

Именно этот случай экспертной оценки оказался идеально чистым, с точки зрения норм, регулирующих отбор и исследование вещественных доказательств.

Насколько можно понять из официального сообщения Скотленд Ярда, только сейчас закончен весь комплекс исследований этого образца крови и оформлены результаты экспертизы, которые четко и безусловно указывают на то, как и чем был поражен сотрудник полиции.

То есть, именно сейчас появились неопровержимые и прямые улики, которые указывают на факт применения гражданами РФ на территории Великобритании и в отношении британских граждан боевого отравляющего вещества. Это значит, что всего несколько дней назад было получено подтверждение того, что РФ ведет необъявленную химическую войну на территории государства – члена НАТО.

По большому счету это – повод к войне, но видимо, обсудив этот вопрос, руководители США и Великобритании пришли к выводу, что в данной ситуации следует поступать несколько другим образом, и вторая порция санкций взялась не сама по себе, но в контексте событий, которые пусть не так быстро, как хотелось бы, но все же развиваются. Рано или поздно, количество собранных доказательств, перерастет в качественно новую реакцию, хоть в это уже мало кто верит.

Но как мы видим, в делах, которые могут иметь мощные международные последствия, спешка – не лучший помощник. Ведь речь идет у судьбах десятков миллионов людей и триллионах долларов.

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