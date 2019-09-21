Из различных источников до нас доходила информация о том, что у дедушки Вовы давно и конкретно улетела кукушка. Кроме тех откровенно неадекватных действий, к которым можно привести совершенно бестолковые войны или скупка юаней за доллары, после чего Пекин резко снизил курс юаня и путинская "дедолларизация" мгновенно получила свою стоимость в миллиардах долларов, были и другие показатели.

Например, его постепенное сползание в различные формы мракобесия четко говорили о страхе смерти. То, во что превратилась московская православнутая церковь – цветочки. Вокруг Путина происходит ротация специалистов из разных областей оккультизма, от шаманов, до звездочетов, гадалок и гадунов, различного калибра и направления. Уж они-то умеют нагнать жаху на пациента, и похоже на то, что дедуля окончательно свихнулся с катушек.

Он действительно верит во всю эту муть. Будь это иначе, на днях не разыгралась бы позорная эпопея с задержанием "бродячего шамана" Габышева, который из Якутска шел в Москву изгонять Путина. По его словам, он планировал дойти до столицы к 2021 году, где собирался провести соответствующие обряды изгнания.

Пешком он прошел до границы Иркутской области и Бурятии, где его "упаковали" орлы из ФСБ и самолетом отправили назад в Якутск, где завели на него уголовное дело о призывах к свержению Путина, а кроме того – поместили его в психбольницу для психиатрической экспертизы. Правда, ропот пошел страшный и пришлось выпустить шамана на "подписку", а не накачивать галопиридолом. Но теперь он не может покидать Якутск и снова двигать на Москву, изгонять демона.

Это замечательная иллюстрация к тому, что правит Московией. С одной стороны, старик показывает мультики с летающими реакторами и грозится ракетами, а с другой стороны, до ужаса боится чудака, у которого вообще ничего нет за душой и который даже не пользуется транспортом, чтобы добраться до Москвы.

Ты уже или про ядерное оружие рассказывай и всякие технические штучки и пусть шаман себе бредет и лупит в свой бубен, или делай что-то из двух одно. Но оказывается, даже этот чудаковатый мужик, у которого нет ни оружия, ни денег, ни авторитета, ни власти, может внушить такой ужас, что его пакуют за тысячи километров от Москвы из за два года до того, как он теоретически может до нее дойти.

Это что же там в той лысине живет, чтобы мужику под семьдесят лет, у которого под кроватью лежит ядерная кнопка, имеющего огромную армию, кучу тайных агентов и миллионы холуев, было до смерти страшно от вида этого тщедушного мужичка, который может сделать что?

Так что россиян можно поздравить. Они имеют, а вернее – их имеет старик, окончательно выживший из ума, и живущий в мире своих страхов и комплексов, которые в конце концов, и становятся внешней и внутренней политикой их государства.

Похоже на то, что все, кто в принципе имеет возможность встать и сказать: "А король-то голый!", давно превратились в его холуев, которые вместо этого поют ему гимны и кантаты. Ну что же, ничто не вечно, и Путин – тоже. Когда его отправят на корпоратив с Кобзоном и все это выйдет наружу, они будут иметь вид еще более жалкий, чем это свихнувшееся существо. Случится это уже очень скоро, поскольку страх там реальный, и что-то такое он уже ждет.

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