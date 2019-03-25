На выходных в Каракас прибыли самолеты ВВС РФ – грузовой Ан-124 "Руслан" и Ил-62. Однако, спутниковые снимки показывают, что рядом с ними стоят еще два стратегических бомбардировщика Ту-160. Как видно, они стоят в грузовой части аэропорта вдали от пассажирского терминала. Сообщается, что на пассажирском Ил-62 прибыло 100 человек военных ВС РФ и 35 тонн какого-то оборудования. Что привез грузовой "Руслан" – неизвестно, однако это вряд ли продолжение вереницы "пустых рейсов" широкофюзеляжных самолетов из Москвы в Каракас. Понятно, что они либо везут туда что-то, либо что-то вывозят, а возможно – то и другое, одновременно.

Записные российские "оппозиционеры" как-то бодро подхватили идею о том, что Москва там планирует сооружение нескольких военных баз, что имеет какой-то смысл только в том случае, если у московских деятелей окончательно сорвало крышу и они решили ввязаться в заведомо дорогую, с точки зрения логистики, операцию. В самом деле, такое транспортное "плечо" в 10 тыс. километров, да еще и через воды, которые безусловно контролируют Штаты и их союзники, должно иметь либо какое-то реальное обоснование.

Впрочем, о первых двух бортах прошли все возможные подтверждения, а по поводу бомбардировщиков мы судим лишь по фотографиям, которые циркулируют в Сети. Насколько известно, пассажирский Ил-62 сделал промежуточную посадку на российской авиабазе в Сирии Хмеймим, и наверное, именно там подхватил своих пассажиров.

Тем не менее, даже если Москва решила поставить в Венесуэле свои военные базы, особого военного значения они не могут иметь в принципе. Именно военным базам там делать нечего, поскольку воевать там не с кем, а если предположить возможность боевых действий с Колумбией или Бразилией, то они мгновенно закроют небо и воздух еще на подходах к Венесуэле.

Более того, война с Колумбией будет последним, что можно сделать в регионе, поскольку Штаты имеют плотные союзнические связи с этой страной и устроить войнушку в месте, где будут гарантированно задействованы ресурсы США, находящиеся совсем рядом, было бы самоубийством. Побряцать железом против Бразилии, именно для РФ – вдвойне неприятно. Мало того, что ее ресурсов хватит, чтобы смести все, что есть в распоряжении Мадуро в море, это станет контрольным выстрелом в БРИКС, единственную международную организацию, из которой Москву еще не вышвырнули с позором.

Более того, содержание такой базы или баз, станет золотым даже по сравнению с Сирией. А ведь Путин уже повесил на себе на шею Крым и оккупированную часть Донбасса, которые тянут ресурсы не в виде одноразовой подачки, а ежедневно и ежемесячно. То есть, это – черные дыры, через которые средства уходят в сторону и никогда не будут окуплены.

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У давнего противника Путина Михаила Ходарковского, который сейчас живет за пределами РФ, подсчитали, сколько уже стоил Крым для РФ. По данным, которые они получают непосредственно из правительственных источников, сумма уже составила свыше 1,5 триллиона рублей. Там разложили эту сумму на нынешние социальные статьи расходов и получили следующую картину. Этих средств хватило бы на расходы, в пределах всей РФ по статьям:

– Образование – 2 года;

– Здравоохранение – 3 года;

– Культуру – 15 лет;

– Академию наук – 357 лет.

Это лишь один Крым, а ведь надо кормить голодные рты на оккупированной территории Донбасса, Сирия поглощает средства как чумная, да и Кадыров стоит с ложкой за спиной и вприщур улыбается. В такой ситуации как раз Венесуэлы только и не хватало. Хотя, есть две причины, которые могли бы заставить РФ держать на территории Венесуэлы свой контингент.

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Первая – банальная, контроль наркотрафика, который осуществляла и еще осуществляет венесуэльская армия, но она постепенно деградирует и с учетом частоты перехода военных в ряды оппозиции, действенный контроль потока "порошка" может исчезнуть и начнется известное перерождение некогда управляемых структур в обычные наркокартели, самодостаточные и независимые. Москва этого допустить не может, поскольку венесуэльский канал поставок кокаина, как талибанский – героина, стал важной статьей прибыли российских власть предержащих товарищей. И тут надо поступать как в Сирии, где местные дрогнули – надо замещать их своими людьми.

Более того, у Какракаса имеется запас золотишка, которое хоть и стало "горячим" в плане продажи, но тем не менее – в нужный момент его лучше перевезти в Москву, где оно и останется. Потом, когда Мадуро повторит судьбу Чаушеску или Каддафи, даже спросить будет не с кого о судьбе пропавших десятков тонн металла.

Между прочим, этот фокус Москва уже показывала в Испании, где точно так же воевали совки, с испанскими псевдонимами и документами. Когда стало понятно, что дело пахнет керосином, совковый теплоход вышел из гавани Барселоны и дав "три красных свистка" – исчез из виду, вместе с золотым запасом страны.

В любом случае, эти мероприятия вряд ли могут быть связаны с венесуэльской нефтью, которую Штаты сделали уж совсем токсичной. Впрочем, очень скоро все встанет на место и тогда буде внесена ясность, либо это операция по отжиму золота, либо организация ОАО "Кокаиновые картели россии", либо у деда кукушка улетает все дальше не только от его лысины, но и от теплых краев.

В любом случае, все эти полеты-перелеты, будут оплачены из карманов россиян, как и все остальные причуды выжившего из ума пердуна, с чем россиян можно от души и поздравить. Они себе хотели такого "лидера" вот и имеют, или он их имеет, это уже неважно.

Да, и поскольку в конце недели у нас выборы, нашим избирателям следует знать, с какой помойкой связывают известные кандидаты, судьбу Украины. Вот именно с этим.

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