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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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На Московии таки начинает подгорать

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Похоже на то, что на Московии таки начинает подгорать. Посудите сами, август – пора политического затишья. И власть, и оппозиция, и просто публика – разъезжаются по морям и дачам, у кого что есть, и на что хватает. Август – месяц дворцовых переворотов, но никак не масштабных политических акций.

Тем не менее, от Москвы и до окраин постепенно растекаются протесты с требованиями вернуть выборы, а не ту клоунаду, которую Путин выдает за них, свалки-помойки, наводнения, пожары и прочая дрянь – утомили публику, которая начинает подниматься пусть на робкие, но все более массовые протесты. Ей стало понятно, что ее имеет власть, которой в общем – плевать на все, что там горит, взрывается или тонет, и руки потихоньку тянутся к топорам.

Новини
Нас приучают к лотку

Пока не замечено ни единой полицейской машины, горящей от попадания хотя бы одной порции коктейля Молотова, и кто его знает, когда до этого дойдет дело, но уже появляется уверенность в том, что таки дойдет. Она зиждется на простом наблюдении.

Огромное количество мест, где люди стали выходить на протесты, говорит об их спонтанности. Никакие Навальные или прочие штатные "оппозиционеры", не смогли бы этого сделать. Они деморализуют одно отдельное стадо, утилизируя протестный пар в свисток, но такую сеть они просто не способны осилить. Система просто не даст.

Новини
Все вдруг стало предельно ясно, и так легко называть вещи своими именами!

И что характерно, в каждом отдельном случае – нет заметных лидеров. А путинская охранка работает именно по лидерам, которых либо скупают и они потом становятся навальными, либо заказывают и они становятся трупами. Здесь же система переходит на холостой ход, поскольку выхватывание произвольного количества людей не влияет на динамику развития процесса.

Похоже на то, что правоохранители там сами в шоке, ведь надо либо паковать всех, либо вообще не надо влазить, чтобы не найти неприятностей на ровном месте. А им, даже больше чем вкусно кушать, хочется жить, что в случае обострения ситуации, именно для них может стать большой роскошью. Буквально вчера некий гражданин, житель Тюменской области, взял, да и расстрелял сотрудников росгвардии. На всякий случай.

Новини
Передайте Путину, победителей в ядерной войне не будет

Кроме того, что нету лидеров и протесты расширяются в неурочное время, следует учесть еще один фактор. Все это происходит на пике военной истерии. По факту, РФ одновременно ведет аж две войны, но они перестали быть консолидирующим инструментом. А сильнее средства уже просто нет. Это как наркоман, который перешел к самому тяжелому наркотику, но его уже перестало штырить и та дрянь.

В общем, там может стать очень интересно.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Протести у Росії
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Линия обороны
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
"от Москвы и до окраин постепенно растекаются протесты". Мечтатель... Не растекаются. Не хватает евреев и денег Госдепа! А уж "руки потихоньку тянутся к топорам" - вообще не о либерастной тусовке. Но вы мечтайте вместе с Калоедусом, украинцы, денег это не стоит...:)
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Тарас Бор
Тарас Бор
Filonoff Dmitry,шо,дурик,снова сионистский заговор?
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Shepard John
Shepard John
Та ничего там не будет, рабсияне привыкли сидеть на бутылке, им каждый день соловьев с киселевым мозги промывают, и в этот раз ватные родственники протестующим скажут, чтоб не шатали лодку, им пригрозят увольнениями, а всех идейных посадят за хранение наркоты
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Степура Александр
Степура Александр
"Та нехай собі як знають. Божеволіють, конають. Нам своє робить.". Мордор должен усохнуть до границ Московии, и никакого оружия, короме ножей. Смачного.
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