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23 вересня • оновлено в 13:36
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Андрій Шипілов
Андрій Шипілов
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Лада-Калина и Путин-президент: россияне не признают своих ошибок

27.8т Читати матеріал російською

Намедни смотрел в Google чем отличается цоколь автолампы BA15S от BAU15S.

И волею случая был выброшен на автофорум владельцев Лада-Калина (это, кто не в курсе, такой автомобиль, названный в честь древнеиндийской богини смерти Кали).

Искомой информации, там, знамо дело, не было, но я зацепился взглядом, меня засосало в тамошние темы и провел я там почти полчаса... Вынырнул оттуда, чуть было не поверив, что Лада-Калина - лучший автомобиль за всю историю мирового автопрома. Настолько убедительно и логично тамошний народ доказывал друг-другу насколько неприхотлив, надежен и в то же время элитен и крут этот выкидыш российской типа автопромышлености.

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Нет, серьезно, очень убедительно! Верхом убедительности была история, как какой-то городской мажор застрял на тойоте-лендкрузере в российской деревне, а наш простой русский мужик его на ладе-калине из грязи вытащил без проблем.

И они во все это верят, и активно убеждают друг-друга, и дружно забивают ногами любого, кто посмеет усомниться...

Наверное у психологов есть какое-то ученое слово для обозначения ситуации, когда человек, вляпавшийся в говно, до такой степени боится признать, что он в говне, что готов изменить вокруг себя реальность, лишь бы говно казалось медом.

А когда в говно вляпывается целая группа, то шансы изменить окружающую реальность становятся у них весьма вероятными. Чем больше группа, тем выше шансы.

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Ну, купили не тот товар, выбрали не того президента, облажались как-то иначе... Казалось бы, сделать откат и поправить ошибку всегда проще, чем поменять реальность.

Но ведь чтобы поправить ошибку, надо сначала признать ее наличие. А это - западло, нормальные пацаны ошибок не признают.

И сколько идиотов вокруг реально готовы обрушить мир, лишь бы не признавать своих ошибок!

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Автор
Андрій Шипілов Андрій Шипілов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Шипилова
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Дык Калину вроде давным-давно, как и Приору сняли с производства? Да и на дорогах их все меньше и меньше. А чего бы автору на залезть на форум "классики" или Москвича - еще не того начитается...
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Стратусов Додж, Автору вполне достаточно залезть на форум например LandRover чтобы понять, что бриташка таки фсё. Потому что вот там реальный Адъ и Израильъ.
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Если г*вно назвать конфетой, слаще оно не станет и все равно останется г*вном. То же самое с ладой и путеном - как не называй, а суть та-же- г*вно. Если-бы лаптекопытные не боялись смотреть правде в глаза, они бы давно закрыли производство тазиков с болтами, которые они почему-то называют автомобилями, а своего так называемого "президента", давно повесили за яйца за все то, что он натворил и еще натворит. В общем, за что бы к*цап не взялся, получается или лада, или х*йло, на большее это стадо просто не способно..
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Коцарь Андрей, Покупают, идиот ты украинский! Не так много, как хотелось бы, но покупают. А Форд в самой дешевой комплектации прилично подороже Весты с полным "фаршем" при остальных похожих характеристиках вот и покупают. Так кто бояры пережрал, дурень?
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Shlagov Poster, ты хоть само поняло, что высрало? С Фордов пересаживаются на ваши сраные жигули??? В странах ЕС покупают ваши колымаги??? Это сколько-же бояры надо выжрать, чтобы такое наваять!?
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Imir Imir
Imir Imir
Только лепрозорий,изоляция от остального мира ,иначе они все время будут лгать и гадить
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Imir Imir, Будет вам и лепрозорий и изоляция от остального мира и лгать начнете сами себе.
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