МАРШ МОСКОВСКИХ КОТОВ

Похоже, ребята, нас власти хотят

Воспитывать как несмышлёных котят.

Вчера на проспекте Создателя Бомбы

Нам не выбивали дубинкам пломбы,

Нас конные не разгоняли казаки,

Никто никого не тащил в автозаки,

На лицах улыбки цвели как цветы,

Вдоль стеночек жались милашки-менты,

Один из них даже успел рассказать,

Что выдан приказ никого не вязать,

Не атаковать демонстрантов колонны,

Ведь митинг законный, протест разрешённый.

Я – был. Прикоснулся к свободы глотку

И понял, что нас приучают к лотку.

Как будто бы власть мне сказала: "Сыночек,

Ты можешь пописать, но только в лоточек!

Из мисочки кушай, но есть уговор

Диваны не драть и не срать на ковёр!

Его нарушая, запомни одно:

Мы ткнём тебя мордой в твоё же говно!

Ты можешь мяукать и нрав проявлять

Лишь там, где тебе разрешили гулять,

Но если ведут тебя глупые лапки

На Старую площадь, где Папины тапки,

То в тапки нассать мы тебе не позволим

И палкой тебя по башке отпердолим!"

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"Пусть мелко дрожит каждый кот-изувер, –

вскричал Полиграф Полиграфович (мэр),

А после добавил: – Вы что, позабыли,

Как мы вас, мерзавцев, душили-душили?

Короткая память? Котятки-лошки,

Что пел вам Высоцкий? Нельзя за флажки!

Кто за ограждение сунется лапкой,

Получит по мордочке ссаною тряпкой,

А глупеньких, тех, кто продолжит тупить,

Мы можем и вовсе в ведре утопить.

Пушистые, милые были? И – ладно!

Зато остальным будет впредь неповадно".

Такой вот, дружочки, стишок о протесте

В одном хорошо огороженном месте…

Котята, давай промяукаем им:

- Мы – кошки, и будем гулять где хотим!

И пусть к нам относятся как-то иначе

Те, кто нас х*рачит за корм свой собачий.

Мы – кошки! Мы только свободою дышим!

Для нас нет преград, по деревьям и крышам,

По улочкам, по переулкам косым

Придём к вам и в папины тапки нассым!

Пусть Пресня, Ходынка, Сокольники, ЦАО

Дрожат, услыхав наше дружное "Мяу!"

Пусть власти узнают, что мы – не скоты,

А гордые, смелые супер-коты,

Что нам ненавистен ворюги чертог

И нахрен не сдался ваш ссаный лоток!

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