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Андрій Орлов (Орлуша)
Андрій Орлов (Орлуша)
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Нас приучают к лотку

29.4т Читати матеріал російською

МАРШ МОСКОВСКИХ КОТОВ

Похоже, ребята, нас власти хотят

Воспитывать как несмышлёных котят.

Вчера на проспекте Создателя Бомбы

Нам не выбивали дубинкам пломбы,

Нас конные не разгоняли казаки,

Никто никого не тащил в автозаки,

На лицах улыбки цвели как цветы,

Вдоль стеночек жались милашки-менты,

Один из них даже успел рассказать,

Что выдан приказ никого не вязать,

Не атаковать демонстрантов колонны,

Ведь митинг законный, протест разрешённый.

Новини
Все вдруг стало предельно ясно, и так легко называть вещи своими именами!

Я – был. Прикоснулся к свободы глотку

И понял, что нас приучают к лотку.

Как будто бы власть мне сказала: "Сыночек,

Ты можешь пописать, но только в лоточек!

Из мисочки кушай, но есть уговор

Диваны не драть и не срать на ковёр!

Его нарушая, запомни одно:

Мы ткнём тебя мордой в твоё же говно!

Ты можешь мяукать и нрав проявлять

Лишь там, где тебе разрешили гулять,

Но если ведут тебя глупые лапки

На Старую площадь, где Папины тапки,

То в тапки нассать мы тебе не позволим

И палкой тебя по башке отпердолим!"

Новини
Понаехавшие решают судьбу Москвы

"Пусть мелко дрожит каждый кот-изувер, –

вскричал Полиграф Полиграфович (мэр),

А после добавил: – Вы что, позабыли,

Как мы вас, мерзавцев, душили-душили?

Короткая память? Котятки-лошки,

Что пел вам Высоцкий? Нельзя за флажки!

Кто за ограждение сунется лапкой,

Получит по мордочке ссаною тряпкой,

А глупеньких, тех, кто продолжит тупить,

Мы можем и вовсе в ведре утопить.

Пушистые, милые были? И – ладно!

Зато остальным будет впредь неповадно".

Новини
В России национальная трагедия: опять все молчат

Такой вот, дружочки, стишок о протесте

В одном хорошо огороженном месте…

Котята, давай промяукаем им:

- Мы – кошки, и будем гулять где хотим!

И пусть к нам относятся как-то иначе

Те, кто нас х*рачит за корм свой собачий.

Мы – кошки! Мы только свободою дышим!

Для нас нет преград, по деревьям и крышам,

По улочкам, по переулкам косым

Придём к вам и в папины тапки нассым!

Пусть Пресня, Ходынка, Сокольники, ЦАО

Дрожат, услыхав наше дружное "Мяу!"

Пусть власти узнают, что мы – не скоты,

А гордые, смелые супер-коты,

Что нам ненавистен ворюги чертог

И нахрен не сдался ваш ссаный лоток!

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Автор
Андрій Орлов (Орлуша) Андрій Орлов (Орлуша)
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Орлова
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Этот спитой стихоплёт Орлуша полагает себя котом, не приученным к лотку. Для Орлуши, свобода - когда он гадит, где приспичило. Великолепно! Постепенно, орлушина "поэзия", достигла нового, туалетного уровня. Мои поздравления новоиспеченному туалетному пакостнику!:)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Filonoff Dmitry:"Этот спитой стихоплёт Орлуша полагает себя котом". И при том этот "кот" собирает полные залы на свои выступления, а изощрённые в поэзии его судьи и критики вынуждены довольствоваться аудиторией российских "комментаторов" на сайте Обозревателя. Какая вопиющая несправедливость!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Подростком я тоже любил писать провокативные бунтарские глупости. "Не учите меня жить, я устал от ваших вздохов! Да, вы правы, может быть, да, ругаться - это плохо. Щупать девок, водку жрать запрещал Христос и Будда, только мне на всё плевать! Я - хочу, а, значит - буду!" - в таком вот аксепте. :) С тех пор прошло много времени, я вырос и давно осознал, что свобода - это не вседозволенность, и что любые права неразрывно сопряжены с обязанностями. Ср*ть под дверь соседу нельзя не потому, что придёт полицейский и даст дубинкой по заднице, а потому что это нарушает свободу соседа. :) Орлуша ментально, судя по всему, так и остался в отроческом возрасте. :)
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Шапиро Женька: очепятка: имелось в виду бунтарские стихи
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Ш. Олег:"Подростком я тоже любил писать провокативные бунтарские глупости. " Гм, у вас никогда не возникало желания сравнить свои старые татарские стихи с нынешними комментариями на этом сайте, которые по необъяснимое случайности оправдывают любые действия российских властей? Попробуйте. Придете к выводу, что стихи были не такие уж и плохие. "Орлуша ментально, судя по всему, так и остался в отроческом возрасте." Недобрые люди сказали бы Вам, что это - Геростратов комплекс, а я просто вспомнил Чацкого "А судьи кто?" :)
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Настойоп Андрюха , денег не платит никто. Никому нах. не нужно его творчество. Вот и про меня написал в 2012 про "Злых птицы". В Псковских новостя только его печатали. Х-хлы тоже не особо деньжат подкидывают. Вот и мыкается.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Нагульнов Макар:"денег не платит никто. Никому нах. не нужно его творчество". Вот именно, раз не Вам, то и никому. А и вот что обидно, собирает гад, полные залы на свои выступления, а мы с Вами всем нужны, а полвизаемся на Обозревателе. Какая несправедливость!
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