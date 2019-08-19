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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Россияне, а чего вы не возмущались мародерством сбитого Боинга?

7.3т Читати матеріал російською

Российские СМИ возмущаются, что в Подмосковье мародёры разбирают вещи из салона экстренно севшего самолёта. Это плохо. Это мародёрство. Так делать нельзя.

Аварийно севший на кукурузное поле в Подмосковье самолёт начали разбирать и растаскивать на металлолом местные жители, как обычно это происходит в странах "третьего мира". Это к тому, если вы по заблуждению своему до сих пор думали, что дикари живут в африканских странах.

Новини
В современной России быть убийцей – почет

А теперь напомните-ка мне, что писали эти же пропагандистские рупоры после разграбления российскими террористами сбитого ими Боинга МН17?

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Аварійна посадка літака під Москвою російська пропаганда На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія Москва
Теги
пропаганда Боїнг МН17 Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Nayden Serg
Nayden Serg
глист каа съеб.сь в норку, следствием доказано чей был Бук и чья ракета
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Южный Гарик, Речь не о том, а о том как Лугандонские орки себя вели на месте трагедии. Что скажешь, пацак?
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Nayden Serg, Речь не о том, а о том как Лугандонские орки себя вели на месте трагедии. Что скажешь, пацак?
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вообще-то боинг на Донбассе сбили ВСУ ракетой, которая принадлежала Украине. А про мародерство этот укроп и вовсе набрехал.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Давайте успокоим "патрициев": это все - украинцы! Довольны?
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