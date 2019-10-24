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24 жовтня • оновлено в 10:35
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"Американці все погані!" Маленька росіянка влаштувала істерику через США. Відео

4.2т Читати матеріал російською

Мережу підірвав ролик, на якому маленька дівчинка з Росії звинувачує США у всіх гріхах – вбивствах і провокаціях.

Кадри були опубліковані в Twitter. Дівчинка каже про те, що США хочуть захопити весь світ, а американці псують всіх людей.

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"Американці все погані! Всіх провокують, встигають всім перешкодити. До тих заїхали, до цих заїхали, та що ж таке! Постійно всім заважають, постійно всім війни роблять. І хочуть напасти на Росію. Вони провокують ізраїльтян, щоб ті вбивали дітей бідних. До Росії теж ці американці налізли, що їм не вистачає", – голосить дитина.

"Коли батьки весь час дивляться "Росія-24" з дитиною відбувається ось це. Думайте, що дивитеся вдома по ТВ, бо діти всю інфу сприймають за "чисту монету", – прокоментували відео в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни вибухнули збуреннями в мережі через зарозумілих жартів президента Росії Володимира Путіна на форумі "Росія – країна можливостей".

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Росія
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы канешна же не такие, они другие https://youtu.be/tZ3qphDvW6s
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Теперь надо снять украинскую девочку, которая расскажет, какие американцы молодцы, помогают всему миру совершенно безвозмездно, даже Украинушке помогли, целых 5 миллиардов выделили на майдан и джавелинов прислали для убийства других, неправильных украинцев.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
вот так вот мokшaм с малых лет и прививается обыкновенный фашизм, ребенка учат кого-то ненавидеть...
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