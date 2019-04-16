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Альфред Кох
Альфред Кох
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"Северный поток-2" могут отключить в любой момент

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Европейский союз внес изменения в Газовую директиву, что позволит распространить европейские нормы на газопровод "Северный поток-2". Его строит российский Газпром

Это не Европа является заложником России, а Россия является заложником Европы. И последняя история с третьим пакетом Энергетической хартии, показывает, что диктат Европы для российского газа только усилился. Введена норма для трубопроводов стран, не входящих в европейское сообщество, по которой газовая труба не должна принадлежать компании, которая добывает газ. В случае с "Северным потоком-2" ситуация ровно противоположная. Труба принадлежит "Газпрому", то есть он и добывает газ, и владеет трубой, что прямо противоречит Энергетической хартии.

То есть Германия в любой момент может отключить "Северный поток-2", заявив, что она вводит в действие норму из третьего Энергопакета (право введения в действие этой нормы принадлежит стране, куда входит трубопровод). У Германии появляется огромный рычаг давлений на Газпром и на Россию по поводу цены на газ. Если цена перестает устраивать Германию, она включит эту норму и все – труба перестает работать.

Северный поток-2

Северный поток-2

А Германия тем временем начинает брать сжиженный газ. Да, это будет дороже на 15-20%, чем тот газ, который предлагает Россия. Но мы еще в 12-13-ом году жили при цене на газ, в два раза выше нынешней. И ничего, выдержали. Поэтому газ, дороже на 15-20% тоже выдержим. А Россия, потеряв эти объемы, не сможет их никуда продать. Именно поэтому она становится заложницей и Германии, и Европы в целом.

Единственный, кто во всем этом проекте страдает, это страны-транзитеры, через которые сегодня проходит газопровод. Это Украина и Польша. Какие-то объемы транзита у них сохранятся, ведь прокачать все 200 млрд по "Северному потоку-2" нельзя. Через него можно прокачать только половину от этих объемов. А будет ли работать "Турецкий поток" и когда – еще неизвестно.

Новини
Расстрел как традиция России

В любом случае говорить, что Европа становится газовой заложницей России – абсолютно неверно. У нее есть альтернативные источники получения газа, которые она легко может задействовать. А у России, в отличие от Европы, других рынков сбыта нет.

К сказанному, могу лишь добавить, что все деньги, которые зарабатывала Украина и Польша на транзите российского газа, платила в конечном итоге не Россия, а Германия. Потому что заплатив, например, Украине за транзит, Россия, разумеется, потом включала эти расходы в цену газа, по которой она продавала его Германии. Теперь, когда есть более дешевая логистика российского газа в Германию, она просто постепенно прекратит спонсирование украинской экономики.

Тут нет никакой политики. Как говориться – это бизнес, ничего личного.

Согласитесь, что после того, как Германия и ЕС в целом, в знак солидарности с Украиной ввели против России санкции, которые серьезно ударили в том числе и по немецкому бизнесу, требовать от Берлина еще и таких щедрых жестов бессмысленной благотворительности, измеряемыми миллиардами долларов, было бы наивно.

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Автор
Альфред КохАльфред Кох
Теми
Північний потік - 2Санкції проти Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
газопроводПівнічний потік - 2
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