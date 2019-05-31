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Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Россияне всегда выживали: там подворую, там лизну

1.8тЧитати матеріал російською

В России сформировалась партия, которую я называю "партия выживальщиков". Среднестатистический россиянин, когда чем-то недоволен, обычно говорит так: "проживу как-нибудь". Это означает, где-нибудь подворую, где-нибудь прогнусь, там лизну, тут ухвачу, там что-нибудь скручу, домой притащу. Вот потихонечку и выжил. Это характеризует "партию выживальщиков". Такие люди никогда не пойдут атаковать власть, не построят баррикад и не пойдут в партизанские отряды. Они не будут идейно биться с оккупационным режимом, они будут выживать. К большому сожалению, таких людей 86%.

Два года тому назад академик Юрий Рыжов сказал мне: "Дело в том, что в России никогда хорошо не жили. Россияне выживали". Помните, у Высоцкого: "Мы всегда так живем. Скисли душами, опрыщавели..." Вот, "мы всегда так живем". Это для них привычно. А что делать? Неужели можно жить иначе? — спросят люди. Рассказываю: вот в Европе так и так, люди 5 языков знают — это нормально. Получают бесплатно высшее образование, в Венский университет поступить можно. Ну да, немецкий язык нужно знать".

"А, так немецкий язык нужно знать!" - переспрашивают. Говорю: "Да, конечно. В Московском университете какой язык нужно? Русский. А в Вене говорят на немецком языке, но зато образование можно получить бесплатно". Не верят.

Россияне всегда выживали: там подворую, там лизну

Россияне даже представить не могут, что есть другая жизнь и другой стиль жизни. Они не думают о том, что жизнь человеку дается один раз и надо ее прожить честно, достойно, не мешая другим.

Это партия выживальщиков, они выживают, как умеют, веками учились. А жить… Они не знают, что это такое свободная жизнь.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот тренд переломился. В любом случае это же процесс исторический, ментальный. Изменить себя ментально не так просто. Должно пройти достаточно продолжительное время и люди должны увидеть, что в другой стране люди живут иначе. Они должны увидеть, что вокруг них люди стали думать и жить иначе, и таких все больше и больше. Тогда такой человек начнет менять и себя. До тех пор, пока человек окружен выживальщиками - ничто не изменится.

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Но процесс перерождения — очень долгий процесс. Тем более, что режим меняет мозги россиян в сторону чего-то доисторического, тащит их куда-то даже не в средневековье, а в пещерный век. Какие могут быть позитивные изменения?

Так, как украинцы, россияне не изменятся по нескольким причинам. Все последние годы Украина двигалась к открытости, это и безвиз, и само желание быть открытыми. В России все наоборот, там все движется в сторону закрытости - путь в пещеру.

Чекисты идут против любой природы: экономической, технической, человеческой и ничего хорошего россиянам не светит. Пока этот реваншистский режим будет процветать - мы будем наблюдать только стагнацию, деградацию и повышение уровня обреченности.

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Крым Андрей
Крым Андрей
Что ж ты мучаешься так, жидок? Зачем над собой так издеваться? Ты ж свалил было... но нет, назад в столицу ненавистного Мордора приполз. А у меня вот дочь бесплатно в Универе престижном учится. И что? А ты закончил 8 классов и с тех пор нигде не работал, только языком плескал. И что ж тебе, уродцу не нравится? Поедь в благословенную Европу... А... ну да. Там же за 8 классов образования и без рук, только дворы мести доверят. У меня знакомая в Австрии. Тоже без образования. Получает 1200 евриков. Хочешь попробовать прожить на них? Ну ту хоть муж кормит. А кто тебя кормить будет, уродца?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Всю ментальную сущность цапья раскрывает пословица "Никогда хорошо не жили и нечего привыкать". После распада Совка, все бывшие республики и страны Соцблока оказались в одинаковом состоянии, кто-то сделал резкий скачок в цивилизацию, кто-то, как Грузия, Молдова и Украина, с трудом разрывая кровавые узы РФии, всё ещё движутся в этом направлении, а рассеяне, вместе с странами-сателитами и 40% полезных ископаемых всей планеты, успешно деградируют до уровня макак. И всё бы ничего, да только сколько горя эти скоты соседям принесли....
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Ну вот это отчасти верно. Небольшое статистическое наблюдение. В сравнении с Россией. Норвегия или саудовская Аравия живут за счёт экспорта природных ресурсов(нефти, в Норвегии ещё газа и рыбы). Причем на душу населения этих ресурсов экспортируется в 5-8 раз больше чем в РФ. Западная Европа (Германия,Англия, Италия, Бенилюкс, южная Швеция, Швейцария с Австрией, Франция) живут за счёт обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, причем экономика у них по сути единая. Это рынок объемом в несколько сот миллионов человек, это плотность населения от 200 (Италия и Германия) до 400 (Англия и Бенилюкс). И это преимущественно прибрежные страны, с кучей портов. В центральной Европе с портами похуже, есть только польские и на отшибе румынские, хорватские и болгарские. Плотность населения около 100 - и центральная Европа как экономический район беднее западной. Те же закономерности везде. В Китае или Бразилии развиваются густонаселённом прибрежные районы. Южная Корея или Япония тоже густонаселенные прибрежные территории. И в северной Америке все обрабатывающие производства сосредоточены либо в густонаселенной прибрежной части Калифорнии, либо на атлантическом побережье (новой Англии ) с довеском в виде канадского Квебека. А в малонаселенный середине континента только сырье добывают. Так вот в РФ плотность населения в разы меньше европейской, портов мало и они удалены от внутренних промышленных районов. Поэтому в РФ при самом компетентном руководстве недостижим западный уровень жизни. Слишком много населения чтобы жить за счёт сырья, и слишком мало чтобы богато жить за счёт образом аиывающей промышленности - узкий рынок и очень большие иныраструктурные и логистические затраты. И на Украине также объективно работают эти же факторы. Поэтому ее в ЕС и не берут
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