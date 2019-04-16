70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории, сообщается в опросе Левады-центр

Результаты опроса Левада-центра об исторической роли Сталина и отношении к нему россиян не должны вызывать шока хотя бы в силу того факта, на каком фоне данное исследование проводилось. Во-первых, уровень деградации и необразованности большей части населения таков, что респонденты не имеют никакого понятия о самой личности данного персонажа. Да, что-то слышали, по телевизору смотрели о нем программы, фильмы и т.д. Слияние же пропаганды с невежеством дало ожидаемый эффект: "пора вернуть былые победы под проверенным знаменем великого вождя".

Иосиф Сталин

Во-вторых, явно чувствуется разочарование в нынешнем первом лице государства, от которого "требуется железная рука, а она недостаточно железная". Выражение "Сталина на вас нет!" обретает буквальный смысл под сурковский бубнёж о "глубинности" народа. Но, если продолжать навязываемый Кремлем дискурс, то давайте договаривать до конца: массы ненавидят режим и хотели бы видеть расстрельные списки, в первую очередь состоящие из Чубайса, Сердюкова, Медведева и даже самого Путина! Недаром все чаще и чаще в России устанавливают символические надгробия с именем "национального лидера".

Образ Сталина воспринимается большинством как символ жесткой власти и непоколебимой воли в деле "наведения порядка". Массы устали от коррупции, от воровства, приобретшего колоссальный размах снизу доверху. В этом смысле Сталин – скорее, должен выполнить роль "народного мстителя", если хотите – государственного Монте-Кристо, который совершит праведный суд и раздаст всем по заслугам, невзирая на личности, связи, звания и былые заслуги.

Такой перекос в психике населения еще раз подтверждает догадку о глубоком инфантилизме постсоветского общества: "Сам я ничего не в силах изменить, потому что от меня ничего не зависит, но однажды придет условный Сталин и свершит акт справедливого возмездия, вернув все на круги своя…"

Остается только сожалеть, что население России окончательно "выучило беспомощность", но это не дает никаких оснований утверждать, что однажды не случится массовый бунт. Сегодня в головах обывателей угнездился распропагандированный победобесием Иосиф Виссарионович, но никто не знает, в какой момент этот навязанный, в общем-то, образ начнет вымещать кухонный Пугачёв…

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