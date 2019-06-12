Глава МВД России Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела против Ивана Голунова и попросил Владимира Путина уволить двух генералов полиции, причастных к задержанию журналиста.

Из этого следует пять важных моментов. Первый момент: как и предполагалось, Голунова "заказали" на уровне среднего звена. Кремль непричастен. Речь идет не о централизованном уничтожении непокорного сотрудника СМИ, а о покушении журналиста на бизнес-интерес "частных" лиц. Если бы заказ поступил из администрации президента, то Путин сейчас рассказывал бы о предателях (как в случае Скрипалей), ссылался бы на независимый суд (как в деле Ходорковского), призывал бы не воровать (как как в деле Калви) и заявлял бы о малоизвестности жертвы (как в случае Политковской).

Иван Голунов ВВС.сом

Второй момент: "частный" характер расправы над Голуновым открыл для СМИ и широкой общественности России возможность реализовать мощный протестный потенциал, не ограниченный кремлевской цензурой. Потенциал, который при правильном употреблении мог бы без труда вымести путинизм поганой метлой. Этот потенциал есть, он огромен, он может быть эффективно организован и наполнен качественными европейскими смыслами. Надо признать, что, если бы не беспрецедентная по российским меркам акция в защиту невинного человека, то совершенно неясно, как сложилась бы дальнейшая судьба Голунова. Без медийной поддержки такая история могла бы закончиться реальным сроком лишения свободы.

Третий момент: столь быстрая реакция российских властей на общественный запрос показывает, что путинские спецслужбы мониторят общественное мнение и весьма чутко улавливают настроения людей. Именно поэтому мы можем с полным основанием утверждать, что все международные преступления путинский режим совершал при единогласной, пусть и в основном молчаливой, поддержке подавляющего большинства россиян.

Нападение на Грузию, аннексия Крыма, превращение Донбасса в бандитский анклав, кровопролитие на востоке Украины, мясорубка в Сирии, применение "Новичка" в Солсбери, кибератаки, вмешательство в иностранные выборы, пленение украинских граждан и прочие бесчинства – все это прошло в условиях абсолютной тишины в "топовой" журналистской среде, а то и при прямой поддержке с ее стороны.

Мы сейчас, разумеется, говорим не о пропагандистском аппарате, с которым и так все давно ясно, а именно о тех "некремлевских изданиях" с миллионными аудиториями, которые в последние дни внезапно проявили гражданское самосознание. Где они прятали его раньше? В августе 2008 года? В марте 2014-го? В сентябре 2015-го?

Четвертый момент: интересно, что на защиту Голунова встали не только "оппозиционные" медиа, но и совершенно сервильные. Объясняться это может только тем, что никто из них не получил привычных "методических рекомендаций" по освещению процесса. Вдруг выяснилось, что все – от Скабеевой до Киселева, от "РИА Новости" до "ТАСС", от Колокольцева до Матвиенко – способны проявить человечность, разумность и объективный подход, а не привычное людоедство.

Вдруг стало ясно, что без прямых указаний из Кремля, без давления со стороны администрации Путина, без цензуры и угроз российский медиа-истеблишмент моментально обретает волю, здравый смысл и гражданское мужество. Вдруг оказалось, что в огромном количестве российских граждан, журналистов, политиков и чиновников скрываются чувство острой справедливости и западно-европейское представление о правах человека. К огромному сожалению, это чувство у перечисленных слоев населения слишком "адресное", не носит системного характера и не распространяется на десятки и сотни других политзаключенных, включая украинских.

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Мы можем сейчас мечтать о том, что завтра "РБК", "Ведомости" и "Коммерсант", которые "вошли во вкус", разместят у себя на главных страницах баннеры с призывами вернуть Крым Украине, освободить украинских граждан и вывести войска с иностранных территорий. Но это, к сожалению, так и останется мечтой.

Наконец, пятый момент: свобода прессы в России заканчивается там, где начинается "геополитика" и личные интересы Путина. Поэтому Голунова, на защиту которого встала вся Россия, освободили, а Олег Сенцов, которого Юлия Латынина в эфире "Эха Москвы" небрежно назвала "террористом" (пусть и "право имеющим"), продолжит сидеть в заключении. Поэтому "Медузе" вместе с Алексеем Навальным и далее разрешат проводить антикоррупционные расследования, а, например, Сергею Скрипалю и его дочери Юлии суждено теперь скрываться до конца дней под новыми личностями, которые оформит им британское правительство. Поэтому телеканалу "Дождь" будет позволено и далее вещать на всю страну с картой российского Крыма, а убийцы Сергея Магнитского продолжат разгуливать на свободе с сотнями миллионов ворованных долларов, в то время как Билл Браудер будет прятаться от кремлевских киллеров.

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Просто потому, что Сенцов, Скрипаль, Магнитский, Билл Браудер – это личные враги Путина, а "Медуза", "Дождь" и Голунов ему безразличны, и Путин решил, что жертвовать "политической стабильностью" ради интересов какой-то там банды, занимающейся похоронным бизнесом – нерационально. Тем более – в преддверии очередной "прямой линии", в ходе которой Путину и без всякого Голунова придется отвечать на непростые вопросы. Например, о продолжающемся шестой год подряд падении реальных доходов населения.

К счастью, Голунову не пришлось голодать в знак протеста, как Сенцову. С другой стороны, Сенцову не помогла даже его пятимесячная голодовка, едва не стоившая ему жизни. Теперь мы знаем, почему все происходит именно так: просто потому, что ведущие российские СМИ прекрасно знают, какие имена можно делать символом протеста, а какие могут стоить им жизни. За годы кровавого путинского правления российская журналистика трансформировалась в виртуозное искусство дозволенного.

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