Тот факт, что ВТО встала на сторону России в споре с Украиной, является очередным ярчайшим свидетельством кризиса международных институтов, призванных защищать жертву агрессии, а не агрессора. Особая несправедливость решения Всемирной торговой организации подчеркивается тем, что она прислушалась к аргументу РФ о том, что Москва якобы вправе запрещать транзит товаров из Украины по соображениям – внимание! – национальной безопасности. "Третейская группа на основании представленных ей свидетельств пришла к выводу, что отношения между Украиной и Россией с 2014 года можно назвать чрезвычайными, поэтому действия Москвы были предприняты с учетом этих обстоятельств и направлены на защиту существенных интересов своей безопасности, следует из сообщения на сайте ВТО", – говорится в материале Би-би-си.
Хочется думать, что арбитры ВТО – не слепые и не глухие, и что они прекрасно осведомлены о том, как Россия напала на Украину, убила 13 тысяч ее граждан, отхватила территории с населением в 7 миллионов человек, сформировала миллионные потоки вынужденных переселенцев и беженцев, а также, в конце концов, подорвала ее экономику. Несмотря на это, судьи почему-то сочли, что пострадал именно национальный суверенитет России, а не страны, которую она терзает уже пятый год подряд. Проще говоря, третейская группа полностью приняла заведомо ложную интерпретацию событий, которую Кремль пытается навязать миру на протяжении всех этих лет, в то время как США и ЕС приняли целый ряд программ для борьбы с путинской дезинформацией.
Мне совершенно неинтересно в данном случае юридическое крючкотворство, несмотря на мое юридическое образование. Я знаю другое: дух права должен торжествовать над буквой закона, когда этой буквой пытаются злоупотребить. ВТО решила иначе: вместо того, чтобы поддержать страдающую от бремени войны экономику Украины, она решила легитимизировать экономическую удавку, которую удерживает Россия на шеях украинцев. И то, что это уже третий проигранный Украиной спор с РФ в ВТО показывает: речь идет отнюдь не о какой-то случайности, а о том, что ВТО систематически и осознанно поддерживает страну, являющуюся экзистенциальной угрозой для мирового порядка.
Это позор не только ВТО, но и всей системы международных отношений во главе с Совбезом ООН, в котором право вето до сих пор принадлежит тому, кто поддерживает по всему миру массовых убийц в лице "президента" Судана, Асада и других кровопийцев, не гнушающихся самыми отвратительными преступлениями ради удержания власти.
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