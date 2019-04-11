Сегодняшнее эпохальное открытие – первое в истории фото черной дыры – интересно в отношении России только тем, что она, Россия, полностью отсутствует в проекте. Пресс-конференцию, посвященную этому историческому событию, одновременно провели на четырех языках сразу в шести городах – в Брюсселе, Вашингтоне, Сантьяго-де-Чили, Тайбэе, Токио и Шанхае. Но не на русском и не в Москве. Данные супер-исследования доставлялись самолетами в аналитические центры, расположенные в Бостоне и Бонне – но не в Петербурге и Новосибирске.

Однако проблема, разумеется, не в этом: мало ли какие страны оказались вне проекта. Проблема в том, что Россия претендует на сверхдержавность, в том числе в космосе, а в реальности она с некоторых пор ассоциируется с варварскими акциями массовых убийств и топорных диверсий, за которыми тянутся следы полония и нервно-паралитического вещества с ушами "Петрова" и "Боширова".

"Гагарин"? "Спутник"? "Союз"? Разве эти образы всплывают в головах среднестатистических молодых обывателей по всему миру, когда им предлагают подумать о России? Нет. "Новичок". "Зеленые человечки". "Русская пропаганда". "Вмешательство в выборы". "Водка". Вот о чем мы думаем, когда слышим слово "Россия": Ужас. Страх. Смерть. Разрушения. Детоубийство. Ядерная война. Экзистенциальная угроза человечеству. Путин, отбрасывающий тень MH17.

От иллюзии "величия", которую еще со времен СССР пытался навязать миру Кремль, не осталось и следа. Все, что теперь знают о России – это то, что от нее надо защищаться. Россия отныне – изгой в науке, культуре и политике, даже если отдельные ее представители все еще надеются включиться в международные научные тренды. От услуг России отказываются даже там, где она – благодаря советскому (на самом деле украинскому) наследию – еще способна оказать эксклюзивные услуги. Речь идет о ее пилотируемом космическом корабле и двигателях: США уже нашли замену этим аппаратам. Тем российским ученым, которые все-таки захотят выйти из маргинального положения, придется заменить саму Россию. На какую-нибудь более приличную страну. Например, такую, которая окажется в числе тех, где разместят один из телескопов проекта Event Horizon Telescope, предназначенного для фотографирования сверхмассивной черной дыры на расстоянии в 55 миллионов световых лет.

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