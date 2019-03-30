Санкции за отравление Скрипалей, Чарли Роули и Дон Стёрджес готовы. Теперь только от Трампа зависит, когда они будут введены. Стёрджес погибла. У нее остались трое детей. Путин назвал ее и Роули "бомжами", а Скрипаля – "предателем родины". Хозяин Кремля отказался отвечать на письмо сына погибшей, который требовал лично от президента РФ выдать агентов-отравителей. Лавров в прошлом месяце на полном серьезе предупреждал госсекретаря США о том, что новые санкции по делу Скрипалей ухудшат "атмосферу на мировой арене". Именно санкции ее ухудшат, а не химическая атака против страны-члена НАТО. Так считают нынешние российские власти.

Будь они прокляты. Они – сосредоточие всего самого омерзительного на этом свете. Такое впечатление, что они – отрицательные персонажи из серии комиксов Marvel. Злодеи из плохого кино. Плохого потому, что злодеи эти слишком плоские и, соответственно, скучные. "Не верю!" – воскликнул бы Станиславский, раскритиковав сценариста и режиссера за отсутствие "глубины характеров". "Должно же быть в них хоть что-то хорошее!" И всякий раз выясняется, что нет в них ничего хорошего – одна бездонная тьма.

Их действия смехотворно предсказуемы. Расстреливающий митингующих Янукович? Поможем патронами – и добро пожаловать на теннисный корт в Подмосковье. Осужденный Гаагским судом "президент" Судана? Путин лично пожмет ему руку в Сочи. Асад, практикующий газовые камеры? Пришлем авиацию для заметания следов и истребления народа в грозненских масштабах. Мадуро, терзающий десятки миллионов венесуэльцев? Отправим ему кибервойска, чтобы добить развалившуюся инфраструктуру. Подождите немного – и вы еще увидите, как они, если только им будет предоставлена такая возможность, станут помогать венесуэльским карателям убивать соотечественников.

Доверие к самому Путину внутри страны катастрофически – уже до 30 процентов – падает. Что делает Кремль? Вводит прямую цензуру под страхом уголовного наказания – и пытает, пытает, пытает своих сограждан везде где только можно, а особенно в тюремных застенках, где их крики никто не слышит. Страна садистов, где делают больно не "для того, чтобы", а просто ради удовольствия – в полном соответствии с диагнозом.

Новини Россия вступает в самый тяжелый период

Это чистое зло, в котором нет никакой логики. Есть только наша рационализация их безумства. "Поддерживают Мадуро, чтобы удержать от падения цены на нефть". "Помогают Трампу, чтобы сделать его управляемым". "Показывают на RT Петрова и Боширова, чтобы потроллить Запад – так задумано!" "Пытают, чтобы ускорить раскрываемость!"

Не ищите в поступках этих маньяков разумных мотивов, если только Вы – не политолог, получающий за это гонорары. Просто уничтожайте зло всеми доступными способами и не слушайте его призывов к гуманизму, когда оно начнет молить о пощаде.

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