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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
Головний редактор NewsaderВсі статті автора

Доверие к Путину падает просто катастрофически

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Санкции за отравление Скрипалей, Чарли Роули и Дон Стёрджес готовы. Теперь только от Трампа зависит, когда они будут введены. Стёрджес погибла. У нее остались трое детей. Путин назвал ее и Роули "бомжами", а Скрипаля – "предателем родины". Хозяин Кремля отказался отвечать на письмо сына погибшей, который требовал лично от президента РФ выдать агентов-отравителей. Лавров в прошлом месяце на полном серьезе предупреждал госсекретаря США о том, что новые санкции по делу Скрипалей ухудшат "атмосферу на мировой арене". Именно санкции ее ухудшат, а не химическая атака против страны-члена НАТО. Так считают нынешние российские власти.

Будь они прокляты. Они – сосредоточие всего самого омерзительного на этом свете. Такое впечатление, что они – отрицательные персонажи из серии комиксов Marvel. Злодеи из плохого кино. Плохого потому, что злодеи эти слишком плоские и, соответственно, скучные. "Не верю!" – воскликнул бы Станиславский, раскритиковав сценариста и режиссера за отсутствие "глубины характеров". "Должно же быть в них хоть что-то хорошее!" И всякий раз выясняется, что нет в них ничего хорошего – одна бездонная тьма.

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Их действия смехотворно предсказуемы. Расстреливающий митингующих Янукович? Поможем патронами – и добро пожаловать на теннисный корт в Подмосковье. Осужденный Гаагским судом "президент" Судана? Путин лично пожмет ему руку в Сочи. Асад, практикующий газовые камеры? Пришлем авиацию для заметания следов и истребления народа в грозненских масштабах. Мадуро, терзающий десятки миллионов венесуэльцев? Отправим ему кибервойска, чтобы добить развалившуюся инфраструктуру. Подождите немного – и вы еще увидите, как они, если только им будет предоставлена такая возможность, станут помогать венесуэльским карателям убивать соотечественников.

Доверие к самому Путину внутри страны катастрофически – уже до 30 процентов – падает. Что делает Кремль? Вводит прямую цензуру под страхом уголовного наказания – и пытает, пытает, пытает своих сограждан везде где только можно, а особенно в тюремных застенках, где их крики никто не слышит. Страна садистов, где делают больно не "для того, чтобы", а просто ради удовольствия – в полном соответствии с диагнозом.

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Это чистое зло, в котором нет никакой логики. Есть только наша рационализация их безумства. "Поддерживают Мадуро, чтобы удержать от падения цены на нефть". "Помогают Трампу, чтобы сделать его управляемым". "Показывают на RT Петрова и Боширова, чтобы потроллить Запад – так задумано!" "Пытают, чтобы ускорить раскрываемость!"

Не ищите в поступках этих маньяков разумных мотивов, если только Вы – не политолог, получающий за это гонорары. Просто уничтожайте зло всеми доступными способами и не слушайте его призывов к гуманизму, когда оно начнет молить о пощаде.

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Автор
Олександр КушнарьОлександр Кушнарь
Теми
Санкції проти РосіїРосійська воєнна загрозаОтруєння Скрипаля
Особи
Володимир ПутінДональд ТрампНіколас Мадуро
Місце
Росія
Теги
санкцииНовини РосіївійнаСША
Джерело
Джерело:Facebook Александра Кушнаря
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Отожмёт ВВП Одессу с Херсоном у свыней, и рейтинг опять взлетит до 83%!
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Макарский Александр
Макарский Александр
Странно,почему-то коварные москали не траванули ни одного укрополитика или депутата Рады. Наверное,кастрюлеголовые евро-нерабы самоуничтожаются. Или просто нах никому не нужны. А може наоборот,чем больше подобных дебилов на Украине,тем краще для России- Свынорейх быстрее развалится? Як думаете,шумеры?
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Еще один Икспэрдд спекся, пошли призывы к зныщенню, видно анализов у ентого главного редактора газеты "хузначего" больше нет. Все аналл-ические сказки закончились. Ведь шо говорыть цей боец идеологического хфронту "Бери дубину иль мотыгу и по........ где тока можно в сортире значит в сортире, ну прям ПУтин очередной. А Вованчик пример для него заразительный.
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