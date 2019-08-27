"Агент під прикриттям": Путін жорстко осоромився в компанії Ердогана

Президент Росії Володимир Путін, який пригостив свого турецького колегу Реджепа Тайіпа Ердогана морозивом на авіасалоні МАКС, купив його у тієї ж продавчині, що і два роки тому.

На це звернула увагу "Медиазона", порівнявши відео в 2017 і 2019 роках (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у 2017 Путін смакував морозиво в супроводі підлеглих. Тоді він просив оплатити десерт главу "Ростеха" Сергія Чемезова. Відзначається, що для журналістів на авіасалоні, який проходить раз на два роки, головною подією стає саме покупка Путіним морозива.

Путіна викрили у використанні масовки Скріншот з відео

Путін на МАКСі у 2017 році Скріншот з відео

Путін купив морозиво у тієї ж продавчині, що і два роки тому Скріншот з відео

"Вона майор ФСБ", "Агент же під прикриттям!", "Набридла показуха", "А яке звання у продавця морозива?! Майор чи підполковник?" – написали в коментарях росіяни.

У Росії президенту пригадали, що Путін любить фотографуватися з одними і тими ж людьми, які в ЗМІ вже уславилися його "масовкою". Наприклад, рибалки, з якими у вересні 2016 Путін їв юшку на озері Ільмень, 6 січня 2017 року стали прихожанами Свято-Юр'євого монастиря в Новгородській області, куди президент приїжджав на службу.

Ердоган: За мене теж заплатите?

Путін: Заплачу, ви ж гість

Але пригостив морозивом всю турецьку делегацію pic.twitter.com/zxrEme3msW - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Путіна помітили підставних акторів на зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

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