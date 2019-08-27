Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Агент під прикриттям": Путін жорстко осоромився в компанії Ердогана

Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін, який пригостив свого турецького колегу Реджепа Тайіпа Ердогана морозивом на авіасалоні МАКС, купив його у тієї ж продавчині, що і два роки тому.

На це звернула увагу "Медиазона", порівнявши відео в 2017 і 2019 роках (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, у 2017 Путін смакував морозиво в супроводі підлеглих. Тоді він просив оплатити десерт главу "Ростеха" Сергія Чемезова. Відзначається, що для журналістів на авіасалоні, який проходить раз на два роки, головною подією стає саме покупка Путіним морозива.

Новини
"Вова почав продавати!" Путін намагався "впарити" Ердогану лімузин
Путіна викрили у використанні масовки

Путіна викрили у використанні масовки

Скріншот з відео

Путін на МАКСі у 2017 році

Путін на МАКСі у 2017 році

Скріншот з відео

Путін купив морозиво у тієї ж продавчині, що і два роки тому

Путін купив морозиво у тієї ж продавчині, що і два роки тому

Скріншот з відео

"Вона майор ФСБ", "Агент же під прикриттям!", "Набридла показуха", "А яке звання у продавця морозива?! Майор чи підполковник?" – написали в коментарях росіяни.

"Агент під прикриттям": Путін жорстко осоромився в компанії Ердогана
"Агент під прикриттям": Путін жорстко осоромився в компанії Ердогана
"Агент під прикриттям": Путін жорстко осоромився в компанії Ердогана
"Агент під прикриттям": Путін жорстко осоромився в компанії Ердогана
"Агент під прикриттям": Путін жорстко осоромився в компанії Ердогана

У Росії президенту пригадали, що Путін любить фотографуватися з одними і тими ж людьми, які в ЗМІ вже уславилися його "масовкою". Наприклад, рибалки, з якими у вересні 2016 Путін їв юшку на озері Ільмень, 6 січня 2017 року стали прихожанами Свято-Юр'євого монастиря в Новгородській області, куди президент приїжджав на службу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Путіна помітили підставних акторів на зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Самое прикольное, что Путин расплатился 200 рублевыми купюрами с изображением Крыма)))))) Эрдоган, чей Крым?)))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...