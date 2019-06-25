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"Адольф схвалює!" У Росії вирішили узаконити нацистську свастику

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Державна Дума Росії схвалила законопроект, який пом'якшує заборону на демонстрацію нацистської свастики.

Відповідне рішення російський парламент прийняв у першому читанні, йдеться в повідомленні прес-служби Держдуми.

Зняття обмежень стосується, зокрема, навчальних цілей, мистецтва та ЗМІ, але за умови засудження нацизму. Пропаганда або виправдання цієї ідеології забороняються.

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Ілюстрація. Німецький диктатор Адольф Гітлер зі свастикою

Ілюстрація. Німецький диктатор Адольф Гітлер зі свастикою

New York Post

"А до другого читання хочуть внести поправку, щоб реконструктори могли ходити в костюмах зі свастонами", – пише "Лента.ру" у Twitter.

"Адольф схвалює", "Сталін точно на бік перекинувся", "Свастика сама по собі ні до чого, а от пропаганда нацизму – зло", – пишуть про новину користувачі мережі.

"Адольф схвалює!" У Росії вирішили узаконити нацистську свастику

Скріншот

"Адольф схвалює!" У Росії вирішили узаконити нацистську свастику

Скріншот

"Адольф схвалює!" У Росії вирішили узаконити нацистську свастику

Скріншот

Відзначимо, авторами законопроекту "Про внесення змін до окремих законодавчих актів у частині вдосконалення правового регулювання використання нацистської символіки в творах науки, літератури, мистецтва" виступила група депутатів на чолі із заступником голови Держдуми Петром Толстим, головами комітету з культури Оленою Ямпільською і комітету з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим.

"Я вважаю, що це дуже правильна ініціатива, тому що закон із такою святою назвою "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні" повинен бути абсолютно бездоганний, і жодна його частина не може викликати будь-якої негативної реакції в суспільстві", – висловилася про поправки Ямпільська.

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський топ-пропагандист Володимир Соловйов оголосив український закон про державну мову "нацистським". Він провів паралелі між політикою українізації та переслідуваннями євреїв у гітлерівській Німеччині.

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Росія
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Державна Дума РосіїзаконопроектНовини Росії
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Шавки расейские взвыли!
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Надо же, мы с украинцами в одной стране ведь жили, нормальные люди были, насколько помню. Как же можно так отупеть за 25 лет?!!!
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леня зе
леня зе
Перемогич Зрадич, ты галычан с жителями украины не путай.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
С каждым днем мне все больше и больше хочется увидеть того кто сочиняет заголовки статей. По моему обоз для этой цели нанял палату в известном заведении где куда ни плюнь одни императоры и цари)
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Пигин Макс
Пигин Макс
И снова проходил мимо, Это уникальный человек.Все нейрохирурги мира охотятся за ним. Всем очень интересно, что находится в его черепной коробке.
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