"Адольф схвалює!" У Росії вирішили узаконити нацистську свастику

Державна Дума Росії схвалила законопроект, який пом'якшує заборону на демонстрацію нацистської свастики.

Відповідне рішення російський парламент прийняв у першому читанні, йдеться в повідомленні прес-служби Держдуми.

Зняття обмежень стосується, зокрема, навчальних цілей, мистецтва та ЗМІ, але за умови засудження нацизму. Пропаганда або виправдання цієї ідеології забороняються.

Ілюстрація. Німецький диктатор Адольф Гітлер зі свастикою New York Post

"А до другого читання хочуть внести поправку, щоб реконструктори могли ходити в костюмах зі свастонами", – пише "Лента.ру" у Twitter.

"Адольф схвалює", "Сталін точно на бік перекинувся", "Свастика сама по собі ні до чого, а от пропаганда нацизму – зло", – пишуть про новину користувачі мережі.

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Відзначимо, авторами законопроекту "Про внесення змін до окремих законодавчих актів у частині вдосконалення правового регулювання використання нацистської символіки в творах науки, літератури, мистецтва" виступила група депутатів на чолі із заступником голови Держдуми Петром Толстим, головами комітету з культури Оленою Ямпільською і комітету з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим.

"Я вважаю, що це дуже правильна ініціатива, тому що закон із такою святою назвою "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні" повинен бути абсолютно бездоганний, і жодна його частина не може викликати будь-якої негативної реакції в суспільстві", – висловилася про поправки Ямпільська.

Держдума в першому читанні прийняла закон, що дозволяє використовувати нацистську символіку в навчальних цілях. Але не повинно бути пропаганди або виправдання цієї ідеології. А до другого читання хочуть внести поправку, щоб реконструктори могли ходити в костюмах зі свастонамі pic.twitter.com/fDrEvplRPS - Лента.ру (@lentaruofficial) June 25, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський топ-пропагандист Володимир Соловйов оголосив український закон про державну мову "нацистським". Він провів паралелі між політикою українізації та переслідуваннями євреїв у гітлерівській Німеччині.

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