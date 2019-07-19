"А в Гаагу коли?" Путіна розгромили в мережі за нову поїздку

Президент РФ Володимир Путін прилетів в Братськ, де повинна була відбутися нарада щодо паводку в Іркутській області (Росія), а потім вирушив у затоплене місто Тулун. Відео, на якому Путін виходить з літака, сідає в кортеж, а потім і вертоліт розлютило мережу. Люди заявили, що краще б ці гроші витратили на допомогу постраждалим.

Так, ролик розмістив спеціальний кореспондент "Комсомольської правди", журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

"Над дідом парасольку тримають, щоб крапельки дощу лисину не замочили, а у тисячі людей дощиком житло змило...", "Гроші, які на подорож лисого відморозка витратили, роздали б постраждалим – вони б в палацах жили", "Краще вдома сидів би, аніж піаритися на крові!","Краще б це все ніколи не бачити", – написали користувачі.

Путін виходить з кортежу Скріншот

"Нехай летить далі нах*й, і чим швидше, тим краще для Росії", "А в Гаагу коли? Просто цікаво...", "Всі злодії в зборі...", – додали в мережі.

Також користувачі помітили, що між літаком і вертольотом приблизно 50 метрів, а Путін все одно скористався автомобілем.

"Від літака до вертольоту 50 метрів на броньованому мерсі", "З літака у вертоліт з кортежем. Метрів 50 буде?" – написали вони.

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Коментарі Скріншот

Володимир Путін прилетів в Братськ і полетів в Тулун pic.twitter.com/l1ad7fRoXA - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 19 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іркутська область в Росії постраждала від потужного паводку, який занурив більшу частину регіону під воду і призвів до масової евакуації.

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