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"А в Гаагу коли?" Путіна розгромили в мережі за нову поїздку

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Президент РФ Володимир Путін прилетів в Братськ, де повинна була відбутися нарада щодо паводку в Іркутській області (Росія), а потім вирушив у затоплене місто Тулун. Відео, на якому Путін виходить з літака, сідає в кортеж, а потім і вертоліт розлютило мережу. Люди заявили, що краще б ці гроші витратили на допомогу постраждалим.

Так, ролик розмістив спеціальний кореспондент "Комсомольської правди", журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

"Над дідом парасольку тримають, щоб крапельки дощу лисину не замочили, а у тисячі людей дощиком житло змило...", "Гроші, які на подорож лисого відморозка витратили, роздали б постраждалим – вони б в палацах жили", "Краще вдома сидів би, аніж піаритися на крові!","Краще б це все ніколи не бачити", – написали користувачі.

Путін виходить з кортежу

Путін виходить з кортежу

Скріншот

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"Нехай летить далі нах*й, і чим швидше, тим краще для Росії", "А в Гаагу коли? Просто цікаво...", "Всі злодії в зборі...", – додали в мережі.

Також користувачі помітили, що між літаком і вертольотом приблизно 50 метрів, а Путін все одно скористався автомобілем.

"Від літака до вертольоту 50 метрів на броньованому мерсі", "З літака у вертоліт з кортежем. Метрів 50 буде?" – написали вони.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іркутська область в Росії постраждала від потужного паводку, який занурив більшу частину регіону під воду і призвів до масової евакуації.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Іркутськ
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х0хол это болезнь!!!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Все особи, ноющие про "раздали бы деньги пострадавшим", как на подбор обычно являются любителями (по крайней мере на словах) западных ценностей, демократии итд. Так вот к сведению этих господ. На Западе государство вообще не должно ничего платить никаким пострадавшим. Есть страховка. Застраховал? Получи деньги, если жильё разрушено (повреждено). Не застраховал? Иди жить под мостом, если на новый дом денег не найдёшь.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Лучше бы нищим xaxлам роздал бабки, а сам пешком почапал.
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