"А у нас дрова": Захарова шпигнула Зеленського через слова про газ

Спікерка російського МЗС Марія Захарова відреагувала на відповідь президента України Володимира Зеленського про постачання газу з Росії.
Про це вона повідомила в Facebook, продовживши дитячий віршик письменника Сергія Михалкова.
"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" – написала Захарова в Facebook.
У мережі Захаровій зауважили, що вона вибрала невідповідну риторику в країні, яка живе дуже бідно.
"Маріє, риторика газу пасує тільки до сьогоднішнього неталановитого уряду. Подумайте про те, що ви будете робити після цього... Країна живе дуже бідно, і це за наявності газу. Відповідно, без нього взагалі була б печаль", – писали користувачі.
Марія Захарова
На що спікерка МЗС РФ відповіла, що навіть без газу "дрова теж у нас (у Росії – Ред.)"
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що договір про транзит газу з Росією буде підписано: "А у нас газопровід, ось". Так гарант відповів на слова Путіна: "А у нас в квартирі газ".
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Як писав OBOZREVATEL :
Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.
Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і пересічних споживачів.
Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.
"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.
Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.
Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним в Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювалося новий контракт щодо постачання газу.
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