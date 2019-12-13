"А у нас дрова": Захарова шпигнула Зеленського через слова про газ

Спікерка російського МЗС Марія Захарова відреагувала на відповідь президента України Володимира Зеленського про постачання газу з Росії.

Про це вона повідомила в Facebook, продовживши дитячий віршик письменника Сергія Михалкова.

"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" – написала Захарова в Facebook.

У мережі Захаровій зауважили, що вона вибрала невідповідну риторику в країні, яка живе дуже бідно.

"Маріє, риторика газу пасує тільки до сьогоднішнього неталановитого уряду. Подумайте про те, що ви будете робити після цього... Країна живе дуже бідно, і це за наявності газу. Відповідно, без нього взагалі була б печаль", – писали користувачі.

Марія Захарова

На що спікерка МЗС РФ відповіла, що навіть без газу "дрова теж у нас (у Росії – Ред.)"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський переконаний, що договір про транзит газу з Росією буде підписано: "А у нас газопровід, ось". Так гарант відповів на слова Путіна: "А у нас в квартирі газ".

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL :

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.