Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що готовий дати відверте інтерв'ю російським журналістам.
Небезпеки в цьому я ніякої не бачу, тому що все, що пропагандистські ЗМІ могли зробити, вони вже зробили.
А навіщо? Що, розповісти Скабеєвій, що вона є інструментом пропаганди, завдяки якій Росія напала на Україну? Сказати росіянам: давайте дружити, давайте наводити мости? Але це від них не залежить, російський народ не суб'єктний, він не є суб'єктом.
У Росії немає засобів масової інформації, за винятком зовсім вже одиниць. "Нова газета", "The Insider". А все решта – це не ЗМІ. Це або засоби масової пропаганди, або масового зомбування. Про що з ними можна спілкуватися і – головне – навіщо? Я не розумію зовсім.
Я просто не бачу в цьому сенсу взагалі. Від слова "зовсім".
Володимир Зеленський
Україна Нова
Чи може фраза, ненавмисно кинута в інтерв'ю Зеленським, підкріплювати путінські міфи, наприклад, про "єдиний народ"? Будь-яка фраза, сказана Зеленським, буде використана проти нього. Зокрема, щоб підкріплювати міф про те, що ми братські народи, що у нас мир, дружба, жвачка. Це я гарантую.
Крім однієї фрази, яку говорив Лесь Подерев'янський. З ними можна спілкуватися тільки цими трьома словами. Більше їм говорити нічого.
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