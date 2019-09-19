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19 вересня • оновлено в 15:43
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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Шаман – хороший мужик, але вигнати Путіна він не міг

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На кордоні Бурятії і Іркутської області російські спецслужби затримали якутського шамана Олександра Габишева, який йшов до Москви, щоб провести "обряд вигнання Путіна з Кремля".

Всі ці розмови про те, що Путін боїться – це смішно.

Це як в анекдоті. Хлопчик-скрипаль повертається з музичної школи, кожен божий вечір його б'ють гопники в підворітті, а він каже: "Ой, дивіться, як вони мене бояться, вони мене б'ють".

Те, що шаман нікуди не дійде, було зрозуміло з самого початку.

Шаман Олександр Габишев

Шаман Олександр Габишев

Триникси

Я боявся, що його просто машиною зіб'ють – і все. Але вони все-таки вирішили діяти ось так.

Адже справа не в шамані. Шаман – хороший мужик. Мені він симпатичний, мені подобається те, що він робить.

Новини
Шаман вже йде виганяти "Путіна-диявола"

Справа в цій абсолютно дитячій, абсолютно ідіотській вірі російського суспільства в те, що шаман прийде і вижене Путіна за допомогою бубна на Красній площі.

Як можна вигнати Путіна?

Або революція, громадянська війна, або злидні і розруха, як було за Радянського Союзу. Ну, або сам помре. Інших способів не залишилося.

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Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Прикольно. Пишет про наивную веру российского общества в доброго шамана, а "новость" обсасывают в Украине.
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