На кордоні Бурятії і Іркутської області російські спецслужби затримали якутського шамана Олександра Габишева, який йшов до Москви, щоб провести "обряд вигнання Путіна з Кремля".

Всі ці розмови про те, що Путін боїться – це смішно.

Це як в анекдоті. Хлопчик-скрипаль повертається з музичної школи, кожен божий вечір його б'ють гопники в підворітті, а він каже: "Ой, дивіться, як вони мене бояться, вони мене б'ють".

Те, що шаман нікуди не дійде, було зрозуміло з самого початку.

Шаман Олександр Габишев Триникси

Я боявся, що його просто машиною зіб'ють – і все. Але вони все-таки вирішили діяти ось так.

Адже справа не в шамані. Шаман – хороший мужик. Мені він симпатичний, мені подобається те, що він робить.

Справа в цій абсолютно дитячій, абсолютно ідіотській вірі російського суспільства в те, що шаман прийде і вижене Путіна за допомогою бубна на Красній площі.

Як можна вигнати Путіна?

Або революція, громадянська війна, або злидні і розруха, як було за Радянського Союзу. Ну, або сам помре. Інших способів не залишилося.

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