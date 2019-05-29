У момент, коли в Білорусі з'являться російські військові частини, президенту країни Олександру Лукашенку "можуть звернути голову", - заявив кандидат в президенти Білорусі на виборах 2010 року, колишній політемігрант Алесь Михалевич.

Безумовно, я згоден з тезою Михалевича про небезпеку знаходження російських військ на території Білорусі, але у мене таке відчуття, що російські війська на території Білорусі вже є.

Якщо судити по ЗМІ, на навчання "Захід-2017" зайшла одна кількість військ, а вийшла трохи менша кількість військ.

Якщо говорити загалом, то я вважаю, що процес поглинання Білорусі Росією вже триває. Я думаю, що в Кремлі це вважають доконаним фактом і зараз просто намагаються виробити стратегію, як це зробити вже остаточно по факту. Або пряме вторгнення, або повалення влади, або нові підкилимні інтриги, або якось іще.

Олександр Лукашенко, Володимир Путін Газета.Ру

Сам Лукашенко цьому протистояти не зможе. Це абсолютно точно, тому що західної підтримки у нього немає взагалі ніякої, а в Білорусі не те щоб чекають на Путіна, але, по-моєму, цілком готові змінити Лукашенка на Володимира Володимировича.

Думаю, де-факто буде не Союзна держава, а вже нова держава. Який-небудь новий "Радянський Союз 2.0". Це одна зі стратегій Володимира Путіна щодо вирішення проблеми втрати влади в 2024 році.

Тому я думаю, що "Радянський Союз 2.0" повинен з'явитися не пізніше 2024 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.