В день массовых протестов в Москве 27 июля президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива. Совпадение?

Здесь нет ничего странного. Во время всех таких серьезных событий он предпочитает куда-то уезжать и делать вид, что он здесь ни при чем. Я думаю, это продуманная тактика.

Например, в 2008 году, когда начался захват Грузии, они были на Олимпиаде, дескать, мы не при делах. Во время жестких разгонов в Москве Путин тоже пару разу куда-то уезжал.

Владимир Путин погружается на дно Финского залива Новости 21.by

Боится ли Путин того, что происходит в Москве? Конечно, нет. Никакого страха там нет. Просто от тактики игры в демократию, игры в выборы они перешли к тактике избиений и посадок, которая и проще, и эффективней. Просто им все надоело.

Что касается россиян, то я не вижу, что у них стало меньше страха. 20-тысячные митинги были, и не раз. И в поддержку Навального выходило 20 тысяч, на Болотной площади было еще больше. На митинги выходили и по 20, и по 30 и, говорят, по 100 тысяч человек.

Другое дело, что эта акция неразрешенная, несогласованная. Но она не первая.

Вот, она прошла, вот, покидались пластиковыми бутылками в ОМОН. А дальше-то что? Все закончилось ровно тем же, чем все эти 10 лет заканчивалось: ничем.

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