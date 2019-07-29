Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
Журналіст Всі статті автора

У россиян не стало меньше страха

Читати матеріал російською

В день массовых протестов в Москве 27 июля президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива. Совпадение?

Здесь нет ничего странного. Во время всех таких серьезных событий он предпочитает куда-то уезжать и делать вид, что он здесь ни при чем. Я думаю, это продуманная тактика.

Например, в 2008 году, когда начался захват Грузии, они были на Олимпиаде, дескать, мы не при делах. Во время жестких разгонов в Москве Путин тоже пару разу куда-то уезжал.

Владимир Путин погружается на дно Финского залива

Владимир Путин погружается на дно Финского залива

Новости 21.by

Боится ли Путин того, что происходит в Москве? Конечно, нет. Никакого страха там нет. Просто от тактики игры в демократию, игры в выборы они перешли к тактике избиений и посадок, которая и проще, и эффективней. Просто им все надоело.

Новини
"Перечекав протести!" Путін у батискафі нарвався на глузування

Что касается россиян, то я не вижу, что у них стало меньше страха. 20-тысячные митинги были, и не раз. И в поддержку Навального выходило 20 тысяч, на Болотной площади было еще больше. На митинги выходили и по 20, и по 30 и, говорят, по 100 тысяч человек.

Другое дело, что эта акция неразрешенная, несогласованная. Но она не первая.

Вот, она прошла, вот, покидались пластиковыми бутылками в ОМОН. А дальше-то что? Все закончилось ровно тем же, чем все эти 10 лет заканчивалось: ничем.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Аркадій Бабченко Аркадій Бабченко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
5
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel