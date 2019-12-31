"20 дубль": в мережі пригадали фатальний "ювілей" Путіна біля керма Росії

У мережі нагадали про історичну промову президента Росії Бориса Єльцина від 31 грудня 1999 року, в якій він оголосив про те, що йде у відставку і про те, що його наступником стане Володимир Путін.

Ролик опублікували на кремлівському Telegram-каналі "Пул N3". У ньому Єльцин говорив, що хоче зробити життя росіян хоч трохи кращим, а тому дає дорогу новому поколінню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, оприлюднено ще одне відео 20-річної давнини – новорічне привітання щойно призначеного виконувачем обов'язків президента РФ Володимира Путіна. У ньому він закликав росіян "підняти келихи за нове століття Росії".

Володимир Путін 20 років тому Скріншот відео

Останнє звернення Бориса Єльцина Скріншот відео

У свою чергу художник-карикатурист Сергій Йолкін на сторінках DW нагадав про те, що глава країни-окупанта залишається біля її керма вже два десятиліття, і кумедно висміяв цей факт в новій роботі.

На ній Путін знімається в черговому новорічному привітанні, йому асистує Снігуронька з табличкою "2000-2020". Вона каже: "Новорічне звернення. 20 дубль".

Володимир Путін Сергій Йолкін для DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що поки ще рано говорити про його завершення політичної кар'єри у 2024 році з поста глави РФ. В інтерв'ю газеті Corriere della Sera він зауважив, що зараз на цій посаді йому є чим зайнятися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.