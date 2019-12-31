Головна Новини
31 грудня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"20 дубль": в мережі пригадали фатальний "ювілей" Путіна біля керма Росії

990
Читати матеріал російською

У мережі нагадали про історичну промову президента Росії Бориса Єльцина від 31 грудня 1999 року, в якій він оголосив про те, що йде у відставку і про те, що його наступником стане Володимир Путін.

Ролик опублікували на кремлівському Telegram-каналі "Пул N3". У ньому Єльцин говорив, що хоче зробити життя росіян хоч трохи кращим, а тому дає дорогу новому поколінню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, оприлюднено ще одне відео 20-річної давнини – новорічне привітання щойно призначеного виконувачем обов'язків президента РФ Володимира Путіна. У ньому він закликав росіян "підняти келихи за нове століття Росії".

Володимир Путін 20 років тому

Володимир Путін 20 років тому

Скріншот відео

Останнє звернення Бориса Єльцина

Останнє звернення Бориса Єльцина

Скріншот відео

Новини
Був худий та без ботокса: як змінився Путін за 20 років при владі в Росії

У свою чергу художник-карикатурист Сергій Йолкін на сторінках DW нагадав про те, що глава країни-окупанта залишається біля її керма вже два десятиліття, і кумедно висміяв цей факт в новій роботі.

На ній Путін знімається в черговому новорічному привітанні, йому асистує Снігуронька з табличкою "2000-2020". Вона каже: "Новорічне звернення. 20 дубль".

Володимир Путін

Володимир Путін

Сергій Йолкін для DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що поки ще рано говорити про його завершення політичної кар'єри у 2024 році з поста глави РФ. В інтерв'ю газеті Corriere della Sera він зауважив, що зараз на цій посаді йому є чим зайнятися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Борис Єльцин Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
1
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги