До окончания полномочий президента России Владимира Путина еще 5 лет, но в Кремле уже думают, как сохранить его власть, не нарушив при этом конституцию РФ.

Главный вариант на сегодня - это создание Союзного государства России и Беларуси, поскольку намерения захватить Украину провалились. Но Минск и лично Александр Лукашенко против такого развития событий. Также возможен казахский сценарий, но это даже не план "Б".

Новини Путину отвесили оплеуху

Такое мнение высказал "Апострофу" российский политолог Дмитрий Орешкин.

Во-первых, понятно, что Владимир Путин не может уйти от власти. Просто потому, что это будет слишком рискованно для его профессиональной безопасности. Он не верит, что ему обеспечат безопасность. Он понимает, что гораздо более вероятным будет сюжет, при котором на него и свалят все действительные и мнимые вины за то, что происходило. Так устроена советская модель: Хрущев все валит на Сталина, Брежнев все валит на Хрущева, Горбачев — на Брежнева, а Путин — на "лихие 90-е".

Вопрос в том, как Путину остаться во власти. Можно было бы организовать что-то вроде военной диктатуры, плюнуть на все конституционные условности и организовать что-то вроде режима "черных полковников" в Греции или военного режима в латиноамериканских странах. Но это не красиво. А Путин не любит некрасивых решений. Поэтому гораздо более рационально — и об этом уже три года говорят наблюдатели в России, в том числе и я — создать новую территориальную структуру с новым государством, новой конституцией, новыми выборами и новым президентом, имя которого будет прежним — Владимир Владимирович Путин.

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Можно было бы создать союз России и Южной Осетии. Но это не вдохновит население и группы поддержки Владимира Путина. Сделать это с Украиной не получилось. Следующая по списку — Беларусь.

Мы видим, как концентрируют усилия, чтобы продавить Лукашенко и заставить его пойти под кремлевское крыло. Но Лукашенко любит власть, пожалуй, даже сильнее, чем Путин, и расставаться с ней не намерен. Он понимает, что Путин хочет его прогнуть и подчинить, чтобы создать новое государство под своим руководством. Собственно говоря, Лукашенко и сам был не прочь это сделать, когда Ельцин был слаб, и перебраться в Кремль. Но московские элиты противопоставили ему молодого, оптимистичного, популярного Владимира Путина.

И стало понятно, что этот проект не работает. У Путина не получается подчинить Лукашенко. И не получится. Потому что за спиной у Александра Лукашенко есть Европа. А Европа на своем личном опыте за последние несколько лет убедилась, что Путин — сторонник экспансии, авторитарного управления и милитаризации.

Для европейских стран появление российских военных баз на территории Беларуси вообще не улыбается. Они понимают, что Путина надо сдерживать. Если будет попытка силовой экспансии в Беларуси, то Европа, хотя ей и ни к чему обострение ситуации, будет вынуждена оказать Лукашенко как минимум финансовую помощь, а как максимум — еще и военную. В связи с чем Лукашенко благополучно избавится от имиджа последнего диктатора Европы, передав его Путину. В Кремле это прекрасно понимают.

Поэтому я бы обратил внимание на то, что происходит в Казахстане. Кремлевские стратеги как грамотные и умные люди должны разрабатывать альтернативный вариант. Если не удастся присоединить Беларусь — попробуют присоединить Казахстан. Опытный Нурсултан Абишевич Назарбаев понимает, что ему, в отличие от Лукашенко, не удастся обеспечить серьезное сопротивление московским поползновениям, потому что не на кого опереться.

Опереться на Китай Казахстан не может: у них есть очень хорошее представление, что такое китайское руководство, например, Синьцзян-Уйгурским автономным районом, где живут в основном мусульмане, потомки кочевых казахов, уйгуров. Именно поэтому господин Назарбаев формально избавился от функций президента, сохранив, впрочем, за собой все ключевые позиции — с тем, чтобы остаться в памяти народа как первый президент суверенного Казахстана, а не тот человек, который прогнулся под давлением Москвы.

У Казахстана нет экономических и военных ресурсов для сопротивления, поэтому Назарбаев предпочел отойти в сторонку. Странно, что в России и за рубежом об этом, кажется, никто не говорит. Так или иначе, в ближайшем будущем мы будем наблюдать попытки создать новое государство, не нарушая слишком очевидно Конституцию. Пока "план А", касающийся Беларуси, — первоочередной. Мы слышим жесткую риторику посла Бабича.

Трудно интерпретировать его слова иначе, чем ультиматум: или вы соглашаетесь на объединение, или лишаетесь нефти, газа и прочих пряников, которые Лукашенко получал в течение последних 20 лет. Но вряд ли Лукашенко сдастся. Значит, не исключен и военный сценарий — опять же, гибридный, с зелеными, вежливыми человечками. Ситуация отличается от Крыма тем, что все к этому готовы. Сейчас эта штука не пройдет. Лукашенко дает понять, что даст отпор, и действительно готов это сделать.

На прямую военную агрессию путинские стратеги не пойдут — это будет сопряжено со слишком большими издержками: политическими, финансовыми, военными, имиджевыми...

Теоретически возможен и вариант с передачей власти премьер-министру в лице Владимира Путина и назначением декоративного президента. Но это план даже не "Б", а "В". Этот вариант не очень хорош, не очень красив, с точки зрения представлений Путина о красоте. Он будет обиден для Путина, потому что он в глазах общественности — собиратель земель русских, восстановитель Советского Союза, и ему самому это ужасно нравится. Он хотел бы еще что-нибудь присоединить и остаться в памяти победителем, как Нурсултан Назарбаев. Если он станет премьер-министром или поменяет Конституцию, это, конечно, нанесет ущерб его историческому имиджу

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