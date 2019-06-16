То, что произошло с Иваном – это какая-то мафиозная структура "средней руки" поручила дело своим прирученным "ментам". Иван нарыл на них слишком много опасного материала. Ситуация завязана на людях из мэрии. Для занятия похоронным бизнесом большого ума не надо. Важно отжать конкурентов, взять все под монопольный контроль. А ведь мимо кладбища люди не пройдут – они каждый день кого-то хоронят. Ну и дальше начинаешь стричь купоны. Это дело бандитов среднего уровня, которые взаимодействуют с чиновниками среднего уровня. И этих чиновников будет выгодно сдать, чтобы продемонстрировать борьбу с коррупцией, пишет Дмитрий Орешкин для Апостроф.

Произошедшее с Иваном Голуновым свидетельствует, что есть вертикаль, которая заинтересована в уничтожении критиков. И есть методы, которыми эта вертикаль действует. Буквально на днях в Чечне освободили правозащитника Оюба Титиева, которого тоже посадили за подброшенные ему наркотики.

Но, во-первых, ситуация с Иваном произошла в Москве – это не Чечня, и тут есть ресурсы для сопротивления. Во-вторых, ситуация произошла как никогда нагло и открыто – человеку просто подбросили наркотики, даже не позаботившись о какой-то более-менее правдоподобной легенде. И это тоже всех возмутило. В-третьих, Москва оказалась способной противодействовать таким методам, в отличие от Чечни.

Медики, которые обследовали Ивана, зафиксировали на нем ушибы, царапины, хотя силовики давали ясно понять, что эти ушибы фиксировать не надо.

Второе – эксперты, которые исследовали смывы с рук и отпечатки пальцев, не нашли ни в организме Ивана, ни на его руках следов наркотиков, а на пакетиках с наркотиками не нашли отпечатков его пальцев. Это тоже выламывается из системы вертикального действия, где тебе скажут, что надо найти – и ты подпишешь протокол.

Более того, в Москве обнаружилась система цеховой журналистской солидарности. Многие издания, не обязательно дружественные "Медузе", выступили против.

Во-первых, они поняли, что сегодня Иван, а завтра будет Петр. А во-вторых, хозяева этих изданий – олигархи – понимают, что путинские силовики берут на себя слишком много. И если не оказать им сопротивление, то они будут давить дальше. И началась реакция противодействия, при чем довольно организованная: три крупнейших газеты вышли с протестным заголовком - Коммерсант, РБК и Ведомости - "Я/Мы Иван Голунов".

Мне кажется очевидным, что три крупных издания, не согласовав свою позицию с собственниками, не рискнули бы. Это значит, что три олигарха были в курсе. Они аккуратно взвесили риски – аккуратно связались с ключевыми персонами в Кремле, которые дали им отмашку. И уже это означает, что мафию среднего уровня, которая позволила себе брать не по чину, накажут.

Новизна, пожалуй, в том, что система впервые встретила более-менее скоординированное сопротивление. И наверху появилось какое-то замешательство, потому что с Москвой ссориться не хочется, но и позволить ей вести себя слишком независимо тоже не хочется. Сейчас полицейское управление юго-западного округа находится в панике, потому что их начали во всю проверять свои же начальники. Просто грубо сработали – привыкли, что им все с рук сходит, а не сошло. И Кремль пытается решить эту ситуацию.

Новини В России иллюзия победы

Наверное, принесут в жертву пару генералов – и на этом все. Хотя это интересно – если подбросили наркотики, значит они откуда-то взялись. Это можно объяснять какой-то провокационной игрой с наркодиллерами. Тогда должны остаться документы, где и кто их взял, чтобы подбросить. Если документов нет, значит они были в кармане полицейских. Значит, у полиции есть неучтенные запасы наркотиков. И те, кто начал это дело, совершенно не рады, потому что пошел такой шум по Москве и по России, что придется кого-то увольнять. Посадить - не посадят, чтобы не создалось мнение, что от власти можно добиться чего-то. Но на тормозах спускать будут. И это делается, конечно, с подачи Кремля – иначе олигархи сидели бы как зайчики и не пошевелились.

Ивана отпустили, потому что наверху дали отмашку. В России правозащитная система по своей инициативе так просто никого не отпустит. То есть разумное начало вертикали одержало верх. Решили выпустить и не создавать на пустом месте тусовку. Теперь важно, поступит ли сигнал спускать ситуацию на тормозах, расследовать, откуда появились наркотики, кто это сделал. Но решение не свидетельствует о слабости Кремля. Конечно, хотелось бы думать, что Кремль ослаб. Это свидетельствует о том, что локальная стычка силовиков и рациональных менеджеров закончилась победой последних. Это значит, что Владимир Путин решил, что силовики слишком усилились и надо поддержать их врагов. То есть система сдержек и противовесов продолжает работать. "Ментов", которые настолько обнаглели, что шьют дело без всяких оснований, накажут - но ничего от этого не изменится.

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