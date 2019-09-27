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27 вересня • оновлено в 18:58
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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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Девиз российской армии: "Родина бросит тебя, сынок. Всегда!"

15.5т Читати матеріал російською

Накануне на сайте газеты "Известия" была опубликована статья штатного военного корреспондента издания Ильи Крамника "Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны". В материале, написанном как комментарий к первому интервью министра с момента назначения, которое он дал газете МК, критиковался как сам Шойгу, так и закрытая информационная политика Минобороны.

Как водится, "Империя нанесла ответный удар": статья была с сайта Известий убрана, у Крамника отобрали пропуск в редакцию, ему запрещено редактировать материалы на сайте, а главный редактор посоветовал ему временно быть от редакции подальше, "пока всё не уляжется". Сам Крамник не очень-то помалкивает — он вывесил статью в своём фейсбуке, комментирует её, а сам скандал лишь добавил его статье известности.

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Я прочитал статью — главный смысл в ней можно сформулировать так: Шойгу — мастер пиара, он приписывает себе заслуги Сердюкова в деле реформирования армии. Но, главное, армия вне зоны критики и анализа.

Интересно, что саму статью Крамник написал по заказу самой редакции, следовательно, по заказу тех, кто выше самой редакции, так что перед нами, воочию, та самая борьба кремлёвских башен. И, в ответ на раздражительную статью, последовал окрик с последствиями для Крамника. Победила башня силовиков.

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В этой истории важно то, что на наших глазах случилось подтверждение правоты Крамника о том, что армия — вне зоны критики. А последующее замалчивание существования статьи — подтверждение того, что власть считает обсуждение проблем армии вредным. Сам Крамник, комментируя всю эту историю, пишет: "Если вспомнить 2009-2012 годы, про министерство обороны можно было писать критические статьи, многие это делали, с министерством спорили, ему возражали, люди могли на пресс-конференции начальника генерального штаба задавать неудобные вопросы, чтобы подобное произошло сейчас, я и представить себе не могу…"

Результат всей этой закрытости — тот образ армии, которую она нам предлагает. Образ приблизительно такой: это какая-то злобная группа бурятов, которая по первому приказу бомбит Грузию, убивает украинцев и кладёт жизни солдат в Сирии. А при твоей гибели, могут заявить, что ты был в отпуске а семье отказать в компенсации. Короче, девиз российской армии лучше всего сформулировал Бабченко: "Родина бросит тебя, сынок. Всегда!".

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Конечно, это плохая репутация, которая способствует только одному — откосу от службы.

Тут бы про армию и поговорить, с привлечением специалистов и экспертов.

Но не стОит. Пропуск отберут.

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Автор
Матвій Ганапольський Матвій Ганапольський
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Г0внопольского родина бросила! Хотя у свиней родины нет!
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Девиз украинской армии - родина бросит тебя в котёл.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Як під Хішамом
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Тарас Бор, никто из вас мне нассать в глаза не может. Вы можете сделать это только сами себе
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Тарас Бор
Тарас Бор
Афанасьев Алексей,ну нравится тебе демонстрировать свою идиотскую упоротость.Тебе уже 100 человек нассали в оба глаза,но это всё равно "роса божья.
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