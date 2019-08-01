Президент США Дональд Трамп увечері 31 липня подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну і запропонував допомогу в боротьбі з пожежами в Сибіру.
Пожежі бувають щороку, бувають у всіх місцях, де є ліси. І в Каліфорнії, і в Сибіру. Я не фахівець з екології, але кажуть, що ці пожежі якісь особливо великі.
Якщо вони дійсно екстремальні, то це дійсно має загрозливий характер не тільки для жителів районів, які там живуть, але і для Америки. Адже Сибір від Америки не дуже далеко.
Тому, можливо, американці хочуть якось допомогти, хоча, я не думаю, що якась допомога від них можлива.
Звичайно, тут може бути і політичний підтекст. У будь-якому випадку це дружній жест. Це абсолютно очевидно.
Але справа в тому, що слова "дружній жест" - це просто слова. Що конкретно вони означають? Ось зараз в американський Конгрес внесений закон про санкції щодо "Північного потоку-2". Звісно, до пожеж він не має жодного відношення. Буде адміністрація Трампа намагатися в міру сил зупинити цей законопроект чи, навпаки, буде його підштовхувати? Це вже не просто дзвінок, а реальна подія.
Володимир Путін, Дональд Трамп на зустрічі 28 червня 2019 року
Офіційний сайт президента РФ
За цими подіями можна оцінювати реальне ставлення Трампа до Путіна. А піар-жести... Для Путіна вони важливі, для громадської думки в Росії вони важливі, для американських демократів вони важливі, для вас в Україні вони теж, мабуть, важливі. Але з точки зору економіки Росії, з точки зору соціальної ситуації в Росії вони не мають абсолютно ніякого значення.
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