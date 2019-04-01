Через 5 лет Владимир Путин не будет участвовать в президентских выборах – не по-украински, не по-турецки, ни по-парагвайски, ни по-французски. Путин уйдет так, как ушел Ельцин – ни по-украински, ни по-турецки, а по-русски – без всяких выборов.

Мудрить нечего, он теряет влияние, это факт, который все наблюдают и никакой турецкий сценарий тут не имеет совершенно никакого значения. Это чисто русский сценарий. По всем опросам общественного мнения, популярность Путина падает, не до нуля, конечно, но она остановилась. Эти цифры примерно в два раза выше, чем популярность Порошенко в Украине. Но для России это очень мало, если учесть, что рейтинг Путина был под 80 или за 80%.

Владимир Путин

Но дело не только в цифрах опросов. Цифры – это количественный анализ, а есть еще и качественный. Он говорит о том, что даже у тех, кто по-прежнему доверяет Путину, изменилось само отношение к нему. Исчезли фанаты, теперь есть люди, которые говорят, что никого другого нет и менять Путина не на кого. Это инерционная поддержка, которая падает при первом же опасном случае, а не та, что заставляет людей что-то делать ради своего лидера. Такие люди и не выступают против Путина, но и не будут ничего для него делать.

В-третьих, есть просто элементарные и совершенно очевидные вещи. Путин возглавляет государство 20 с лишним лет. Практически невозможная вещь. Такое возможно только в двух случаях. Первый, это наследственный монарх, как в Саудовской Аравии, например и второй случай – если это абсолютно закрытая и тоталитарная страна, как Иран, Северная Корея и от части страны Средней Азии. Но Россия открытая страна, околоевропейская и здесь тоталитарный сценарий невозможен. Править больше 20 лет практически нереально. Поэтому и факт ухода Путина не вызывает никаких сомнений.

Кто же будет приемником? Через пять лет им может быть кто угодно, но это не те фигуры, которые сегодня обсуждаются. Путин назовет своего приемника за три месяца до ухода. Если назовет его сегодня, то сегодня и надо уходить. Российская власть устроена не так, как американская. У нас так: как только известно, кто будет президентом – на этом посту старому президенту больше делать нечего. Поэтому, кто будет приемником – сейчас обсуждать нет смысла.

Новини Ни одна капля крови не остается неоплаченной

С самим Путиным после ухода ничего не будет. Он себе будет жить-поживать и добра наживать. А что с ним может случиться? Он производит впечатления физически здорового человека и при современной медицине все с ним будет в порядке. Если же вас волнуют фантастические разговоры о том, что его кто-то будет преследовать, то эту чепуху я даже обсуждать не буду. Кто его будет преследовать? Суды? Ну, если Голландия оккупирует Россию, то тогда Гаагский суд вызовет Путина. Иначе как можно вызвать в суд даже бывшего главу иностранного государства? Вы не знаете? Я тоже не знаю. И за что его туда вызовут? Разве Путина кто-то в чем-то лично обвинил? Хоть один человек, хоть в каком-нибудь обвинении?

И какая тогда Гаага?

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