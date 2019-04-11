Электоральный рейтинг президента России Владимира Путина опять снизился по сравнению с предвыборными показателями начала 2018 года, и составил 55% голосов избирателей.

Тут есть два фактора, во-первых, я бы не преувеличивал трагедию, цифра в 50% все еще очень солидный результат, но тут важен тренд и важно понимать насколько эта тенденция долгосрочна, и как она будет дальше развиваться.

У этой тенденции есть две составляющих – экономическая и политическая. Политическая заключается на мой взгляд в следующем, вот это мобилизационный эффект, который с 2014 года тут все время набирал обороты, он исчерпывается. Люди порадовались, что "крымнаш" и перестали, это ушло на второй план. А на первый план выходят экономические проблемы, которые становятся все заметнее, потому что платёжеспособность населения падает.

А главное, почему снижается рейтинг Путина и почему я думаю, что эта тенденция носит практически необратимый характер, потому что у российской власти больше не осталось инструментария, чтобы этот рейтинг искусственным образом раздувать. На военную агрессию, как с Крымом и Донбассом сил больше нет. Это может быть только актом отчаянья, и это уже будет совсем бездумный поступок, и эта власть уже на это не способна.

Есть еще одна проблема, которая заключается в том, что сегодня с помощью экономического инструментария не решаются экономические проблемы России. Потому что политическая ситуация зашла так далеко, что экономикой уже дело не выправить, никакие реформы уже тут не сработают.

Менять свой политический курс, отдавать Крым и идти на переговоры по Донбассу Путин не будет. Я думаю, что с падением популярности этой власти, в целом, и Путина в частности, режим внутри будет ужесточаться, но мне кажется, что он не тот человек, который готов признавать свои ошибки и в этом смысле свою политику корректировать. Какие-то мелкие послабления будут, но в целом мир должен понимать, что у Путина этой опции нет.

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