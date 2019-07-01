Отношения Дональда Трампа с Владимиром Путиным — это вопрос, на который, я надеюсь, когда-то ответит американское правосудие. Там много вопросов, касающихся прошлого Трампа и его финансовых связей с олигархами России. Я думаю, это длинная история, о которой мы узнаем уже после президентства Трампа.

Понятно, что какие-то причины у него есть, и понятно, что у Путина есть какие-то аргументы, которые заставляют Трампа идти ему на встречу.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Тему украинских моряков, к сожалению, забыла вся Европа. Это как раз тот случай, когда диктатор проверяет степень реакции системы. Очередной акт международного бандитизма - и в общем реакция не очень. Нужно сказать, что эта ситуация не уникальна. Тут захватили моряков, а в малайзийском "боинге" грохнули 298 чел., из которых 198 голландцев. И что? И как себя ведет голландское правительство? А вот никак себя не ведет потому, что завершение расследования и выдвижение обвинений неизбежно приведет к дипломатическому кризису.

Путин естественно проигнорирует это решение, никого выдавать не будет и что делать дальше? Разрывать дипотношения? Запад должен занимать единую позицию, и если бы она была, то был бы и результат. Мы уже услышали премьер-министра Малайзии, который вообще себе позволил сказать, что нет никаких подтверждений участия России в сбитии Боинга, что это могла быть и украинская ракета. Уровень цинизма и беспринципности просто зашкаливает по любым меркам.

Новини Запад хочет договориться с Россией за спиной Украины

Это спираль диктаторов: мир привыкает к преступлениям, ну есть и есть и все будет идти по нарастающей. Я не знаю, куда пойдет Путин, но он обязательно куда-то пойдет. На самом деле агрессия является обязательным компонентом кризиса диктатуры. Любой внутренний кризис заставляет диктатора искать внешние фронты, где будет отыгрывать внутренние кризисы. Ну потому что любая диктатура неизбежно связана с нарастанием внутренних проблем, ухудшением уровня жизни. Конечно, здесь ничего нового не придумали, путинская диктатура могла гораздо дольше держаться на определенном экономическом уровне за счет нефти и газа. Даже сейчас, несмотря на высокие цены, этого не хватает для поддержания аппетитов неимоверного количества всех чиновников и силовиков.

Но Путин подошел к рубежу, когда любые его действия встретят новый уровень отпора. Любое продвижение вглубь Украины будет сопряжено с несопоставимыми потерями. Украинская армия гораздо лучше к этому готова и в общем нет никаких оснований предполагать, что жители Харькова или южных областей будут встречать россиян с цветами.

Аннексия Беларуси более вероятна, я бы оценил шансы выше потому, что там, скорее, будет бескровно. Путин гебешник, он не военный и не любит больших жертв на самом деле. Он всегда сопоставляет инвестицию с возвратом. Количество жертв может быть большим, и я не уверен, что население РФ готово такую войну поддерживать. Аннексия Беларуси может быть бескровной. Ведь большая война — это тяжелый случай.

Но если же Путин решится на какие-то действия, я не исключаю какого-то рода гибридной войны против стран НАТО. Это выведет конфронтацию на новый уровень. В отчаянном положении он вполне может решится протестировать НАТО. А будет ли НАТО отвечать, если это будет гибридная война, я бы тоже не стал сбрасывать со счетов.

Ну и конечно продолжение гибридных войн на Западе. С точки зрения Путина, это дает наибольшую выгоду: за счет небольших инвестиций появляется все больше путинских сторонников и парламентов. Хаос в Европе, Брексит — непонятно, что будет. А тут еще Америка находится в подвешенном состоянии.

Скорее всего, это является главным фронтом Путина. Плюс нефтепроводы, газопроводы, которые тоже будут помогать ему держать Европу за горло.

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