Реконструкція системи опалення будинку та встановлення індивідуального обліку тепла дозволила найбільш ощадливим власникам квартир у херсонському ОСББ "Лавреньова, 22" вкластися у 30 грн за кв. м. за весь опалювальний сезон.

Прилад-розподілювач тепла та радіаторний терморегулятор

Дев’ятиповерховий будинок 1975 року забудови до реконструкції системи опалення мав типові для більшості будинків старої забудови проблеми: гарячі батареї за теплої погоди, високі платіжки, нерівномірне прогрівання будинку, коли одні квартири недогріті, а інші перегріті, тощо.

Сплачувати лише за спожите тепло та визначати температуру в окремих кімнатах довго вважалося неможливим для власників квартир у будинках з вертикальною системою опалення, якими обладнані більшість багатоквартирних будинків в Україні.

Втім, нещодавно з’явилася можливість встановлювати на батареях спеціальні прилади-розподілювачі теплової енергії, що знімають проблему з індивідуальним обліком. Прилад-розподілювач не є звичайним теплолічильником, він встановлює частку спожитого квартирою тепла. Тому, щоб індивідуальний облік запрацював, не менш як 50% всіх опалювальних приладів (батарей) у будинку має бути оснащено такими приладами.

Індивідуальний облік рахує фактичну кількість спожитого тепла. Якщо в будинку застаріла система опалення із високими тепловтратами, нарахування будуть високими. Тому, щоб забезпечити комфорт і низькі витрати на опалення, херсонське ОСББ "Лавреньова, 22" почало з реконструкції системи опалення.

В першу чергу ОСББ встановило індивідуальний тепловий пункт (ІТП), що автоматично, залежно від погодних умов, регулює кількість тепла, яке отримує будинок. Це дозволяє у тепліші дні не платити за перегріті батареї.

Як працює ІТП

Далі – збалансували систему опалення, встановивши на кожному стояку спеціальний балансувальний клапан Danfoss. Вони обмежують перевитрату теплоносія на окремих стояках і таким чином дозволяють рівномірно прогрівати весь будинок. І вже останнім кроком – встановили поквартирний облік та радіаторні терморегулятори. Саме терморегулятори дозволяють встановлювати і автоматично підтримувати певну температуру у кожній кімнаті і, відтак, прямо впливати на вартість опалення своєї квартири.

Почавши влітку 2018 року, на весь процес реконструкції системи опалення в ОСББ пішло близько одного року. Завдяки участі в державних та місцевих програмах підтримки енергоефективних заходів, вартість всіх робіт в перерахунку на одну квартиру склала близько 7,5 тис. грн – сума, яку власники квартир сплачували поступово. Поквартирний облік і регулювання встановили у себе 94 зі 108 власників квартир.